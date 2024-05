GATINEAU, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence consulte les Canadiens et les Canadiennes alors qu'il s'apprête à lancer une étude de marché sur la concurrence dans les services intérieurs de transport aérien de passagers au Canada.

Des événements récents ont soulevé des questions sur l'état de la concurrence dans cette industrie :

Le marché du transport aérien intérieur est concentré, comptant seulement deux grandes compagnies aériennes;

Les tarifs des vols intérieurs au Canada semblent relativement élevés;

semblent relativement élevés; Les voyageurs et voyageuses du Canada ont déposé davantage de plaintes concernant les services de transport aérien au cours des dernières années;

ont déposé davantage de plaintes concernant les services de transport aérien au cours des dernières années; De nouvelles compagnies aériennes semblent avoir des difficultés à entrer sur le marché canadien.

Une étude de marché permettra au Bureau de mieux comprendre les causes de ces problèmes et de faire des recommandations à tous les paliers de gouvernement pour améliorer la concurrence dans l'industrie du transport aérien. L'étude examinera comment faciliter la concurrence pour les nouvelles entreprises et comment permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Le Bureau souhaite recevoir les commentaires du public au sujet du mandat figurant dans l'ébauche d'avis d'étude de marché. Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires d'ici le 17 juin 2024 à l'aide de notre formulaire de commentaires ou en envoyant un courriel à [email protected].

À l'issue de la consultation, le Bureau publiera le mandat définitif et lancera officiellement l'étude de marché. La version définitive du mandat détaillera la manière de présenter des observations pour l'étude de marché.

Citations

« L'industrie du transport aérien est importante pour la population et l'économie canadienne. Comme la population canadienne est répartie sur de vastes distances, il se pourrait que le transport aérien ne puisse pas être remplacé par d'autres modes de transport. Une concurrence accrue dans cette industrie se traduirait par une baisse des prix, de meilleurs services et une amélioration de la productivité.»

Matthew Boswell,

Commissaire de la concurrence

Faits en bref

Les études de marché permettent au Bureau de la concurrence d'examiner une industrie ou un secteur commercial du point de vue de la concurrence afin de cerner les facteurs qui pourraient nuire à la concurrence.

Ce sera la première étude de marché que le Bureau entreprendra en vertu du cadre renforcé prévu par la Loi sur la concurrence pour les études de marché.

pour les études de marché. Cette étude n'est pas une enquête portant sur des allégations particulières d'actes répréhensibles. Toutefois, si le Bureau trouve des preuves qu'une personne enfreint la loi, il enquêtera et prendra les mesures appropriées.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

