GATINEAU, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Matthew Boswell, commissaire de la concurrence, et Sarah Cardell, administratrice générale de la Competition and Markets Authority (CMA), ont signé un protocole d'entente qui vise à renforcer la coopération entre leurs organismes. La signature a eu lieu dans les bureaux de la CMA à Londres, au Royaume-Uni.

Le Canada et le Royaume-Uni entretiennent de vastes et profondes relations, fondées sur des liens historiques solides et des valeurs communes. Les deux travaillent notamment ensemble à la protection et à la promotion de la concurrence pour les consommateurs et les entreprises. Le protocole d'entente permettra d'accroître la coopération et la coordination en ce qui a trait à l'application de la loi en matière de concurrence entre nos deux pays.

Dans le cadre du protocole d'entente, le Bureau de la concurrence et la CMA se rencontreront régulièrement pour :

échanger des renseignements sur les priorités et efforts en matière d'application de la loi;

échanger des renseignements sur les secteurs économiques;

discuter de la manière dont ils assurent la promotion et la protection de la concurrence;

discuter des problèmes relatifs aux politiques d'application de la loi.

La coopération internationale est essentielle pour assurer l'application de la loi en matière de concurrence. Les activités commerciales traversent souvent les frontières et peuvent soulever des questions de concurrence similaires d'un territoire à l'autre.

« Tout comme le commerce, les comportements anticoncurrentiels traversent les frontières. C'est pourquoi il est plus important que jamais de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux. Je tiens à remercier la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni pour son profond engagement en faveur de la coopération internationale, et je suis impatient de voir les résultats de nos efforts en matière de protection et de promotion de la concurrence. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence Canada

Faits en bref

La CMA est un service indépendant et non ministériel. Son mandat est d'aider les personnes, les entreprises et l'économie du Royaume-Uni en promouvant des marchés concurrentiels et en s'attaquant aux comportements déloyaux.

Il s'agira du deuxième protocole d'entente de coopération internationale entre le Bureau de la concurrence et la CMA. En 2022, le Bureau de la concurrence et la CMA ont signé le Cadre multilatéral de coopération et d'assistance mutuelle des autorités de la concurrence - Protocole d'entente. Ce cadre multilatéral vise à renforcer la coopération entre les autorités de la concurrence de cinq États : le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

