GATINEAU, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a obtenu une ordonnance judiciaire pour recueillir des renseignements et faire avancer son enquête en cours sur les pratiques de Google en matière de publicité en ligne au Canada.

Le Bureau enquête pour déterminer si Google s'est livrée à certaines pratiques qui nuisent à la concurrence dans l'industrie de l'affichage publicitaire en ligne au Canada. Cette industrie consiste en divers produits technologiques utilisés pour afficher des publicités lorsque les utilisateurs consultent des sites Web ou utilisent des applications.

Lorsque l'enquête a commencé en 2020, le Bureau s'est principalement concentré sur des allégations selon lesquelles Google tirerait parti de sa puissance commerciale dans l'offre de publicités vidéo sur le marché des outils d'achat pour annonceurs.

Le Bureau a maintenant élargi la portée de son enquête pour examiner les façons dont Google pourrait :

tirer parti de sa puissance commerciale dans le domaine des services technologiques d'affichage publicitaire d'une manière qui nuit à la concurrence;

utiliser des prix d'éviction pour certains services technologiques d'affichage publicitaire.

Le Bureau a besoin de plus de renseignements pour déterminer si les pratiques de Google en matière de publicité :

soit sont destinées à nuire à la concurrence;

soit ont des répercussions sur le processus concurrentiel ou le succès de concurrents;

soit entraînent des prix plus élevés, réduisent les choix et entravent l'innovation sur le marché des services d'affichage publicitaire en ligne au Canada .

Le Bureau cherche à déterminer si les pratiques de Google soulèvent des préoccupations en vertu des dispositions sur les pratiques restrictives du commerce de la Loi sur la concurrence, y compris la disposition sur l'abus de position dominante.

L'ordonnance, rendue par la Cour fédérale du Canada, exige que Google produise des documents et des réponses écrites en lien avec l'enquête du Bureau.

L'enquête du Bureau est en cours et aucune conclusion n'a été tirée quant à l'existence d'actes répréhensibles pour le moment.

Faits en bref

Google possède quatre des plus importants services technologiques de publicité en ligne utilisés au Canada : DoubleClick for Publishers, AdX, Display & Video 360 et Google Ads.

: DoubleClick for Publishers, AdX, Display & Video 360 et Google Ads. L'affichage publicitaire en ligne s'entend des publicités montrées aux utilisateurs lorsqu'ils visitent des sites Web ou utilisent des applications. Il se décline en divers formats publicitaires, notamment les images et les vidéos.

Les annonceurs et les diffuseurs utilisent des services de technologie publicitaire pour soutenir la vente et l'achat de publicités en ligne.

En 2021, le Bureau a obtenu sa première ordonnance judiciaire dans le cadre de son enquête sur les activités de Google relativement à la publicité en ligne.

Par ailleurs, le Bureau a enquêté sur Google en 2016 en raison d'allégations de comportement anticoncurrentiel relativement aux services de recherche en ligne, de publicité dans les moteurs de recherche et d'affichage publicitaire en ligne. À l'époque, le Bureau s'était engagé à suivre de près les développements relatifs au comportement de Google.

