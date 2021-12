GATINEAU, QC, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Afin de protéger la concurrence pour les clients des services de gestion des déchets industriels et des services de recyclage des huiles dans l'Ouest canadien, le Bureau de la concurrence conteste l'achat récent de Terrapure Environmental Inc. par GFL Environmental Inc.

Avant la transaction, Terrapure était le plus proche concurrent de GFL dans de nombreux marchés de services de gestion des déchets industriels et de services de recyclage des huiles dans l'Ouest canadien. Un examen du Bureau a révélé que l'élimination de cette rivalité entraînera vraisemblablement une augmentation des prix et une diminution de la qualité du service pour les clients.

Le Bureau a conclu que la transaction a vraisemblablement eu pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans la collecte et le traitement des déchets industriels sur l'île de Vancouver, dans l'intérieur de la Colombie-Britannique et dans le centre de l'Alberta.

Le Bureau a également déterminé que la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de services de recyclage des huiles dans huit régions de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Conséquemment, le 30 novembre 2021, le Bureau a déposé une demande auprès du Tribunal de la concurrence afin d'obtenir une ordonnance judiciaire exigeant que GFL vende tout actif nécessaire pour remédier à la vraisemblable diminution sensible de la concurrence résultant de l'acquisition.

Le consentement complet sera accessible sur le site Web du Tribunal de la concurrence sous peu.

Citations

« Les clients de l'Ouest canadien qui ont besoin de services de gestion des déchets industriels et de recyclage des huiles méritent de bénéficier des avantages d'une saine concurrence. Nous agissons ainsi pour éviter que ces clients ne paient des prix plus élevés et ne subissent une réduction de service. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

Le 15 mars 2021, GFL a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif pour acquérir les activités de Terrapure et de ses filiales dans le domaine des déchets solides et des solutions environnementales pour un montant d'environ 927 millions de dollars. GFL a conclu l'acquisition le 17 août 2021.

Les services de gestion des déchets industriels concernent la collecte et le traitement des déchets générés par les secteurs industriels et manufacturiers du Canada .

. Les services de recyclage des huiles consistent à traiter les huiles lubrifiantes usées et les matières connexes recueillies auprès de diverses sources, comme les ateliers de vidange et de réparation de véhicules, en vue de leur vente ultérieure sous forme de mazout industriel.

Liens connexes

Renseignements généraux :

Demande de renseignements | Formulaire de plainte

Restez branchés :

Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

SOURCE Bureau de la concurrence

Renseignements: Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.competitionbureau.gc.ca