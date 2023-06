Le Bureau de la concurrence conseille le CRTC sur la promotion de la concurrence dans le marché de gros de l'Internet

GATINEAU, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a présenté un mémoire au CRTC relativement à son examen du cadre des services d'accès haute vitesse de gros.

L'accès de gros favorise la concurrence pour les services de télécommunications essentiels à travers le Canada. Ce cadre appuie la concurrence en permettant aux autres entreprises de concurrencer plus facilement les exploitants de réseau.

Dans son intervention, le Bureau :

recommande une manière d'analyser l'état de la concurrence dans l'industrie de l'Internet au Canada ;

; fait état de considérations pour la conception du cadre;

met en évidence des moyens de stimuler la concurrence, notamment la façon de réduire les coûts pour les consommateurs désirant changer de fournisseur Internet.

Le Bureau salue la décision du CRTC de revoir ce cadre afin de continuer à soutenir efficacement la concurrence.

Une concurrence accrue se traduit par des prix plus bas, un plus grand choix pour les consommateurs et des niveaux d'innovation plus élevés dans l'ensemble de l'industrie des télécommunications.

Le Bureau étudiera les réponses à cet examen du CRTC pour donner des conseils futurs sur l'amélioration de la concurrence entre les fournisseurs de services Internet.

Citations

« Les Canadiens et Canadiennes comptent sur l'Internet pour travailler, étudier et obtenir des services essentiels. C'est pourquoi nous restons déterminés à soutenir l'élaboration de cadres qui favorisent la concurrence dans cette industrie - afin d'obtenir des prix plus bas, un plus grand choix et de l'innovation. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

