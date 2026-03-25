L'entente signée avec Welltower suit une entente conclue récemment avec Chartwell

GATINEAU, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec Welltower OP LLC (Welltower) afin de résoudre les préoccupations en matière de concurrence liées à son projet d'acquisition de 34 établissements de retraite auprès d'Amica Senior Lifestyles (Amica). Il s'agit de la deuxième entente de ce type ce mois-ci, après une entente conclue avec Chartwell.

Un examen réalisé par le Bureau a permis de conclure que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans les services de soins de santé et les logements fournis par des maisons de retraite privées agréées dans certaines régions de la Colombie-Britannique et de l'Ontario.

Pour résoudre les préoccupations du Bureau, Welltower a accepté de vendre quatre maisons de retraite faisant partie de son portefeuille existant, situées à Victoria, dans le Nord-Ouest de Vancouver, à Brampton et à Ottawa. Ces ventes seront effectuées à des acquéreurs indépendants qui devront être approuvés par le ou la commissaire de la concurrence.

Le Bureau est convaincu que les ventes permettront de résoudre les préoccupations en matière de concurrence qui pourraient découler de la transaction proposée.

Les avantages de la concurrence dans l'industrie des maisons de retraite

À mesure que la population canadienne vieillit, l'industrie des maisons de retraite devient encore plus importante, avec une demande qui devrait s'accélérer rapidement au cours de la prochaine décennie. La concurrence dans le secteur des maisons de retraite joue un rôle crucial pour assurer le contrôle des prix et inciter les fournisseurs à respecter des normes élevées de soins et à offrir des installations modernes et bien entretenues.

Faits en bref

Le Bureau a également annoncé récemment une entente avec Chartwell visant à protéger la concurrence sur le marché des maisons de retraite dans la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario.

Welltower est une société d'investissement immobilier basée aux États-Unis qui détient des participations dans des maisons de retraite aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Elle possède 139 maisons de retraite au Canada.

Amica est une société canadienne qui développe, possède et gère des maisons de retraite en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les maisons de retraite fournissent des logements et des services de soins de santé aux personnes âgées.

Un consentement contient des mesures correctives visant à remédier aux effets anticoncurrentiels qui découleront vraisemblablement d'une fusion. Le consentement a la même force et le même effet qu'une ordonnance judiciaire une fois enregistré auprès du Tribunal de la concurrence.

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Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

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