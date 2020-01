Le Bureau de la concurrence conclut une entente avec Evonik en vue de résoudre les préoccupations soulevées par l'acquisition de PeroxyChem

GATINEAU, QC, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente avec Evonik Industries AG afin de résoudre des préoccupations en matière de concurrence relativement à son acquisition proposée de PeroxyChem Holding Company LLC.

À la suite d'un examen exhaustif, le Bureau a conclu que l'acquisition proposée de PeroxyChem par Evonik entraînerait vraisemblablement une diminution sensible de la concurrence dans la fourniture de peroxyde d'hydrogène dans l'Ouest canadien.

Afin de résoudre ces préoccupations, Evonik a accepté de vendre les installations de fabrication de peroxyde d'hydrogène de PeroxyChem situées à Prince George, en Colombie-Britannique, et les actifs connexes à un acheteur que le commissaire de la concurrence juge convenable.

Dans le cadre du consentement enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, Evonik a proposé de vendre les installations à United Initiators (UI). Le commissaire a examiné la question et a conclu que UI constitue un acheteur convenable.

Le Bureau est convaincu que cette entente préservera la concurrence dans le marché du peroxyde d'hydrogène dans l'Ouest canadien.

Pour obtenir plus d'information sur l'examen du Bureau, veuillez consulter notre énoncé de position détaillé.

Citation

« Des industries comme celles des pâtes et papiers, du pétrole et du gaz et de l'exploitation minière ont besoin de peroxyde d'hydrogène dans leurs activités quotidiennes. Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec Evonik en vue de préserver la concurrence dans la fourniture de ce produit chimique pour les clients de l'Ouest canadien. »

Jeanne Pratt

Sous-commissaire principale de la concurrence

Les faits en bref

Le 7 novembre 2018, Evonik a conclu une entente avec One Equity Partners, propriétaire de PeroxyChem, en vue d'acquérir PeroxyChem au montant de 625 millions de dollars américains.

Peu après, l'Unité du renseignement et des avis de fusion du Bureau a été mise au courant de la transaction proposée par l'intermédiaire d'une plainte d'un client dans l'industrie des pâtes et papiers.

Le Bureau a travaillé en étroite collaboration avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis tout au long de son examen de la fusion, puisque les installations de production des parties à la fusion situées dans l'Ouest du Canada fournissent des clients canadiens et américains.

fournissent des clients canadiens et américains. Evonik, dont le siège social est situé à Essen , en Allemagne, est un fabricant mondial de produits chimiques qui se spécialise dans la production d'une grande variété de produits chimiques, dont le peroxyde d'hydrogène.

, en Allemagne, est un fabricant mondial de produits chimiques qui se spécialise dans la production d'une grande variété de produits chimiques, dont le peroxyde d'hydrogène. UI est un fabricant mondial de produits chimiques spécialisés, dont le siège social est situé à Pullach, en Allemagne.

Produits connexes

Liens connexes

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Demande de renseignements / Formulaire de plainte

Restez branchés :

Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

SOURCE Bureau de la concurrence

Renseignements: Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Téléphone : 819-994-5945, Courriel : [email protected]; Renseignements généraux : Centre des renseignements, Bureau de la concurrence, Téléphone : 819-997-4282, Sans frais : 1-800-348-5358, ATS (malentendants) : 1-866-694-8389

Liens connexes

http://www.competitionbureau.gc.ca