La concurrence dans l'industrie des maisons de retraite est cruciale pour assurer le contrôle des prix

GATINEAU, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec Chartwell Master Care LP (Chartwell) en vue de répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées à son projet d'acquisition de six maisons de retraite de Sifton Properties Limited (Sifton).

Un examen du Bureau a permis de conclure que la transaction proposée entraînerait vraisemblablement une diminution sensible de la concurrence dans les services de soins de santé et les logements fournis par les maisons de retraite autorisées dans la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario.

À mesure que la population canadienne vieillit, l'industrie des maisons de retraite devient encore plus importante, avec une demande qui devrait s'accélérer rapidement au cours de la prochaine décennie. La concurrence dans le secteur des maisons de retraite joue un rôle crucial pour assurer le contrôle des prix et inciter les fournisseurs à respecter des normes élevées de soins et à offrir des installations modernes et bien entretenues.

Afin de régler les préoccupations du Bureau, Chartwell a accepté de vendre sa maison de retraite Clair Hills située à Waterloo, en Ontario. La vente sera effectuée à un acheteur indépendant et elle devra être approuvée par le ou la commissaire de la concurrence.

Le Bureau est convaincu que cette entente traite des préoccupations concurrentielles découlant de la transaction proposée.

Faits en bref

Chartwell est l'un des plus grands propriétaires et exploitants de propriétés de retraite au Canada, ayant des propriétés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec.

Sifton est un développeur immobilier dont le portefeuille comprend des propriétés de retraite, des propriétés de location résidentielle et des quartiers résidentiels.

Les maisons de retraite offrent des logements et des services de soins de santé aux personnes âgées.

Une entente par voie de consentement contient des mesures correctives destinées à traiter les effets anticoncurrentiels vraisemblables découlant d'une fusion. Elle a la force et l'effet d'une ordonnance du tribunal une fois qu'elle est enregistrée auprès du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

