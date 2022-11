GATINEAU, QC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, le Bureau de la concurrence annule les directives temporaires sur la collaboration entre concurrents données aux entreprises pour soutenir les efforts de réponse à la crise pendant la pandémie de COVID-19.

La situation au début de la pandémie de COVID-19 aurait pu nécessiter la mise en place rapide de collaborations commerciales afin d'assurer l'approvisionnement en produits et services essentiels pour la population canadienne. En réponse, le Bureau avait publié une déclaration reconnaissant ces circonstances sans précédent.

Le Bureau a déterminé que les conditions et défis exceptionnels qui ont conduit à ces directives ne sont plus applicables.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

