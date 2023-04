Investissement de 21 M$ dans des rénovations à Waterloo

WATERLOO, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Dans ses bureaux de Waterloo, en Ontario, la Sun Life met à l'essai un nouvel espace de travail au service des gens et propice aux activités. L'investissement de plus de 21 millions de dollars financera des rénovations de pointe permettant de mettre l'accent sur la collaboration et le bien-être. Il soutiendra également le mode hybride, que ce soit pour le travail à distance, en personne ou entre équipes de différentes régions.

Le projet pilote compte aussi des espaces de collaboration et des aires ouvertes dotées de la technologie requise pour permettre les connexions intentionnelles et le travail en mode hybride. (Groupe CNW/Financière Sun Life Canada) Le projet pilote des bureaux de la Sun Life à Waterloo comprend plus d’espaces de collaboration et de bien-être, y compris des cabines insonorisées pour les conversations confidentielles. (Groupe CNW/Financière Sun Life Canada) Les zones de type « village » du projet pilote de la Sun Life sont des espaces de travail conçus pour la socialisation ou la collaboration informelle. (Groupe CNW/Financière Sun Life Canada) Des pièces de réflexion et de relaxation favorisant le bien-être des employés ont été aménagées dans le cadre du projet pilote des bureaux de la Sun Life à Waterloo. (Groupe CNW/Financière Sun Life Canada)

« Nous avons appris que le plus grand motivateur pour se réunir au bureau, c'est d'être ensemble. Le bureau est un endroit où les personnes établissent des liens, que ce soit pour la collaboration, le cheminement de carrière ou même la socialisation », affirme Helena Pagano, vice-présidente générale et première directrice des personnes et de la culture à la Sun Life. « Nos données révèlent que les gens valorisent la flexibilité et qu'ils désirent aussi établir des liens plus significatifs, que ce soit en personne ou en mode hybride. Ils ne veulent pas se rendre au bureau pour se retrouver en vidéoconférence toute la journée. Certaines activités se prêtent particulièrement à la présence au bureau, comme l'accueil des nouveaux employés, les rencontres individuelles entre gestionnaires et employés, l'encadrement et le mentorat, l'idéation, la cocréation et la célébration des réussites. Le nouvel espace de la Sun Life à Waterloo soutient cette façon de travailler moderne et basée sur les activités. »

La rénovation de l'étage pilote de 75 000 pieds carrés, situé dans l'emblématique immeuble Waterloo-King, est le plus récent d'une série de projets réalisés dans les bureaux de la société. Ces projets visent à créer des espaces de travail axés sur le numérique et conçus expressément pour le travail hybride, qui offrent de la flexibilité aux employés tout en répondant aux besoins des Clients. Tout est conçu pour mettre l'accent sur les connexions intentionnelles. On trouve notamment des « zones de collaboration » où les gens peuvent se rencontrer et présenter des idées. Il y a aussi des espaces silencieux et des bibliothèques, des cabines insonorisées pour les conversations confidentielles, des espaces de réunion dotés de technologies appuyant le travail hybride. Enfin, des pièces de réflexion et de relaxation pour le bien-être ont été aménagées, ainsi que plusieurs zones de type « village » conçues pour la socialisation.

« Pendant la pandémie et encore aujourd'hui, les niveaux de productivité, d'engagement et d'innovation sont demeurés élevés à la Sun Life. Nos employés aiment choisir les jours où ils travaillent de la maison, et ils désirent pouvoir établir des liens significatifs au bureau plus facilement, dit Jacques Goulet, président, Sun Life Canada. Les bureaux traditionnels étaient expressément conçus pour le travail individuel qui exige de la concentration. Comme la collaboration est la raison principale qui incite à se rendre sur place - sans égard à l'emplacement géographique, au type d'entreprise, au poste occupée ou à l'âge de l'employé - notre investissement dans ce nouvel espace à Waterloo nous permettra de créer plus de moments rassembleurs tout en soutenant les Clients. »

La Sun Life est enracinée dans la collectivité de Waterloo depuis plus de 150 ans, et l'immeuble de bureaux de la rue King a ouvert ses portes en 1912. Aujourd'hui, la Sun Life a des bureaux à Waterloo, à Toronto et à Montréal, et compte quelque 13 000 employés à l'échelle du Canada, dont plus de 4 000 à Waterloo. Ces personnes appuient divers secteurs des affaires canadiennes de l'entreprise. Elles font notamment partie des équipes du centre de service à la clientèle, des opérations numériques et solutions technologiques, de la tarification de l'assurance, de l'invalidité, des ressources humaines et plus encore.

