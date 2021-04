OTTAWA, ON, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le budget fédéral présenté hier comprenait des mesures positives pour relever certains des défis les plus pressants en matière de santé, mais il a raté une occasion de réimaginer un système qui est actuellement en crise.

L'AMC applaudit les investissements plus que nécessaires visant à aider les provinces et les territoires à remédier aux retards des interventions médicales causés par la pandémie, les nouveaux programmes pour répondre aux besoins en santé mentale, et les fonds pour améliorer la sécurité des soins de longue durée. Ce sont des besoins urgents, et ces mesures offriront un répit à court terme, tout comme le leadership que le gouvernement fédéral exerce dans la réponse à la pandémie et les investissements connexes présentés dans le budget.

Malheureusement, ces mesures ne suffisent tout simplement pas à s'attaquer aux problèmes systémiques qui minent le système de santé du Canada depuis des décennies. Alors que les provinces et les territoires continuent à lutter contre le coût toujours croissant de la prestation des soins, le gouvernement fédéral doit tenir sa promesse de travailler avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux afin de revoir le Transfert canadien en matière de santé. Sans une telle collaboration, notre système de santé, qui a atteint son point de résistance limite, aura de la difficulté à se remettre sur pied.

De plus, nous sommes déçus que ce budget ne fasse rien pour répondre aux problèmes des presque cinq millions de personnes qui n'ont pas un accès uniforme à un médecin de famille ou un fournisseur de soins primaires. Le gouvernement fédéral s'est très souvent engagé à faire en sorte que chaque citoyen ait accès à un professionnel de soins primaires, mais nous attendons toujours une véritable promesse sur cet enjeu persistant.

C'est une année extrêmement difficile pour les patients comme pour les fournisseurs de soins, alors qu'ils sont prisonniers d'un système qui est négligé depuis trop longtemps. De petites fissures sont devenues des trous béants. La future résilience dépend de véritables engagements envers la santé. À tout le moins, cette pandémie nous montre où sont les problèmes, mais nous devons y remédier avant qu'il ne soit trop tard.

Dre Ann Collins

Présidente de l'AMC

À propos de l'AMC L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations médiatiques, 613 227-4102, [email protected]