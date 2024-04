OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) affirme que le prochain budget fédéral doit s'attaquer à l'augmentation des coûts d'exploitation et proposer un plan pour retourner les 2,5 G$ de revenus de la taxe carbone dus aux PME.

« Le prochain budget doit redonner confiance aux PME et en leur avenir. Alors que l'inflation frappe fort, Ottawa a quand même décidé d'augmenter la taxe carbone, les cotisations à l'assurance-emploi, au Régime de pension du Canada ainsi que la taxe d'accise sur l'alcool », indique Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Selon un récent sondage de la FCEI, plus de 79 % des propriétaires de PME ont indiqué que la taxe carbone est un problème qui nuit à leur capacité à assumer leurs autres coûts d'exploitation. Sans surprise, une forte majorité (92 %) des propriétaires veulent que le gouvernement remette immédiatement les 2,5 G$ de revenus de la taxe carbone dus à toutes les PME.

« Notre priorité absolue concernant le budget est que le gouvernement retourne immédiatement les 2,5 G$ en remises de la taxe carbone qu'il promet aux PME depuis 2019. Il a également promis de leur remettre 623 M$ pour la période 2024-2025, portant à plus de 3,1 G$ l'argent qu'il leur doit », souligne Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Le budget doit proposer un plan clair pour aider les PME à se remettre sur pied et à prospérer. La FCEI recommande au gouvernement de prendre les mesures suivantes :

Retourner les 2,5 G$ de revenus de la taxe carbone qu'il doit à toutes les PME, pas qu'à celles de certains secteurs.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, au moins pour les deux prochaines années.

Augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises (p. ex., à 700 000 $) et l'indexer sur l'inflation par la suite.

l'indexer sur l'inflation par la suite. Réduire les cotisations à l'assurance-emploi (AE) pour les plus petites entreprises.

Présenter un échéancier de retour à l'équilibre budgétaire.

Réduire la paperasserie

Les porte-parole de la FCEI seront disponibles pour commenter le budget fédéral, avant et après sa présentation.

Les propriétaires d'entreprise peuvent signer la pétition de la FCEI sur la réduction des coûts d'exploitation et celle visant à ce que le système de tarification du carbone soit équitable.

Méthodologie :

Les données s'appuient sur les résultats préliminaires du sondage Votre voix - Avril 2024, mené en ligne depuis le 4 avril 2024 (en cours jusqu'au 19 avril) auprès de 1 827 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,3 %, 19 fois sur 20.

Maud Larivière, attachée de presse, FCEI