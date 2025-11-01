CHIBOUGAMAU, QC, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Dans un monde incertain et en pleine mutation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous bâtissons notre économie, des projets d'envergure et des millions de nouveaux logements. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'agir en réduisant les coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités de réussir. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

Le Canada dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et adaptable, la plus scolarisée au monde. Le 4 novembre, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, déposera le budget de 2025, le plan du gouvernement visant à réaliser des investissements de portée historique et transformationnels pour faire croître notre économie, donner aux travailleurs les moyens de réussir, créer des emplois bien payés ainsi que protéger et soutenir ceux qui sont les plus touchés par les perturbations commerciales.

Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée d'Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou, a visité le Manoir Providence à Chibougamau pour remercier les travailleuses et travailleurs et rencontrer les aînés. Elle a souligné que le budget de 2025 présentera un crédit d'impôt temporaire de cinq ans pour soutenir les préposés aux bénéficiaires et de reconnaître le rôle essentiel qu'ils jouent. Les travailleurs admissibles pourront réclamer un crédit d'impôt remboursable équivalant à 5 % de leurs revenus admissibles, ce qui reviendra à un soutien pouvant atteindre 1 100 $ par an. Ce nouveau crédit d'impôt sera offert dans les provinces et les territoires qui n'ont pas conclu d'ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral pour augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires.

La ministre a également noté que, pour former la nouvelle génération de constructeurs canadiens, le budget de 2025 prévoit d'élargir le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Cela stimulera la formation des apprentis en milieu syndical dans les métiers Sceau rouge et assurera une main-d'œuvre canadienne suffisante pour construire de grandes infrastructures et des millions de logements supplémentaires partout au pays.

De plus, pour les travailleurs touchés par les droits de douane américains, et comme l'avait annoncé le premier ministre en septembre, le gouvernement met en place un nouveau programme de recyclage professionnel, lance une nouvelle plateforme numérique d'emploi et de formation pour permettre aux Canadiens de trouver rapidement un emploi, et prolonge des mesures temporaires d'assurance-emploi pour soutenir les personnes dont les emplois ont été touchés.

Citations

« Les préposées et préposés aux bénéficiaires sont au cœur de nos communautés. Leur travail exigeant soutient la dignité, la sécurité et la santé de nos aînés et de nos proches. Dans des régions comme le Nord-du-Québec, chaque préposé fait une différence. Ce crédit d'impôt reconnaît concrètement leur contribution essentielle et mettra plus d'argent dans leurs poches. »

-- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones et députée d'Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou

« Les travailleurs canadiens sont le moteur de notre économie. Nous prenons des mesures fermes et ciblées pour soutenir les personnes touchées par les perturbations commerciales et pour aider chaque travailleur à développer les compétences et la résilience nécessaires pour l'avenir. Notre objectif est simple : maintenir et accroître la main-d'œuvre qualifiée, scolarisée et adaptable du Canada, et autonomiser les travailleurs qui prennent soin de nous et bâtissent l'économie la plus forte du G7. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Les Canadiens font face à cette situation avec force et conviction. Nous bâtissons l'avenir ensemble en protégeant nos communautés, en autonomisant nos familles et en investissant dans le Canada. Nous défendons l'avenir du Canada et les travailleurs qui le bâtissent chaque jour. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles

« Notre nouveau gouvernement investit dans les travailleurs canadiens, crée des emplois de grande qualité et accélère les mises en chantier. Nous faisons en sorte que chaque travailleur ait les outils et le soutien dont il a besoin pour aller de l'avant. Quand nos travailleurs réussissent, c'est le Canada qui réussit. »

- L'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail)

Faits en bref

Les préposés aux bénéficiaires aident les Canadiens à vivre et à vieillir dans la dignité, et nous ont aidés à traverser la pandémie de COVID-19. Le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada de février 2023 a prévu 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne, grâce à des accords bilatéraux signés par la Colombie-Britannique (232 millions de dollars), Terre-Neuve-et-Labrador (25 millions de dollars) et les Territoires du Nord-Ouest (5,3 millions de dollars). Le nouveau crédit d'impôt pour les préposés des services de soutien à la personne sera offert, de l'année d'imposition 2026 à celle de 2030, aux travailleurs admissibles employés dans les provinces et les territoires qui ne sont pas déjà visés par la mesure de soutien existante.

Le nouveau programme de requalification professionnelle et de soutien pour les travailleurs touchés par les perturbations commerciales comprend les mesures suivantes :

Un financement de 50 millions de dollars sur cinq ans et 8 millions de dollars par année par la suite, afin de mettre en œuvre un nouvel outil numérique pour faciliter la recherche d'emploi et les soumissions de candidatures, et de lancer une plateforme nationale de formation en ligne en partenariat avec le secteur privé.



Un financement de 570 millions de dollars sur trois ans au moyen d'ententes sur le développement du marché du travail conclues avec les provinces et les territoires pour soutenir la formation et l'aide à l'emploi pour les travailleurs touchés par les droits de douane et les changements sur les marchés mondiaux.



Un financement de 382,9 millions de dollars sur cinq ans et 56,1 millions de dollars par année par la suite, pour lancer de nouvelles alliances pour la main-d'œuvre afin de réunir des employeurs, des syndicats et des groupes industriels qui chercheront à trouver des moyens d'aider les entreprises et les travailleurs à réussir dans un marché du travail en évolution et coordonneront les investissements publics et privés dans le développement des compétences. Le nouveau Fonds d'innovation pour la main-d'œuvre permettra d'investir dans des projets adaptés aux marchés du travail locaux afin d'aider les entreprises des principaux secteurs et régions à recruter et à conserver la main-d'œuvre dont elles ont besoin.



Des mesures d'assouplissement temporaires au Programme de travail partagé de l'assurance-emploi, qui offre des prestations d'assurance-emploi aux employés admissibles qui acceptent de réduire leurs heures de travail par suite d'un ralentissement des activités normales hors du contrôle de l'employeur. Cela aide les employeurs et les employés à éviter les mises à pied, en complétant le revenu réduit de ces derniers par des prestations d'assurance-emploi. Cette mesure devrait coûter 370,5 millions de dollars sur cinq ans, et 18,5 millions de dollars par année par la suite.



Des mesures d'assouplissement temporaires en matière d'assurance-emploi qui renforcent le soutien au revenu des travailleurs canadiens dont les emplois ont été touchés par l'incertitude économique provoquée par les droits de douane étrangers. Ces mesures de soutien devraient coûter 3,7 milliards de dollars sur trois ans.

Construire de grandes infrastructures et des millions de logements supplémentaires créera des carrières bien rémunérées pour les Canadiens, mais cela signifie que la nouvelle génération de constructeurs canadiens doit recevoir la formation adéquate. Le budget de 2025 propose de fournir 75 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2026-2027, à Emploi et Développement social Canada pour élargir le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, qui soutient la formation des apprentis en milieu syndical dans les métiers Sceau rouge.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Personnes-ressources : Les médias peuvent s'adresser à : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones; Relations avec les médias, Ministère des Finances Canada; Demandes de renseignements généraux