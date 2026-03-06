Le budget 2026-2027 du Québec sera présenté le 18 mars

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce que le budget 2026-2027 du Québec sera présenté le mercredi 18 mars prochain.

Présenter le budget avant le 31 mars permet d'assurer la continuité des services publics et d'offrir la prévisibilité nécessaire aux citoyens, aux entreprises et aux partenaires du gouvernement dans un contexte de grande incertitude. Le budget 2026-2027 proposera des gestes ciblés pour répondre aux priorités des Québécois, tout en maintenant une gestion responsable des finances publiques.

Les candidats à la chefferie ont été consultés lors du processus, et la date retenue reflète une volonté commune d'assurer la stabilité nécessaire à la planification des services publics.

Les détails concernant le traditionnel huis clos budgétaire seront annoncés ultérieurement.



« Le 18 mars prochain, nous déposerons un budget sobre et ciblé. En présentant le budget avant la fin de l'année financière, nous donnons aux Québécois et à tous les acteurs de la société québécoise un cadre budgétaire prévisible.

Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l'État et des investissements en infrastructures. La poursuite de l'amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l'équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités. »

Eric Girard, ministre des Finances

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

