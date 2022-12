Le budget 2023 de la Société de transport de Laval adopté par la Ville

LAVAL, QC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Laval a adopté ce mardi le budget 2023 de la Société de transport de Laval (STL) qui se chiffre à 186,6 M$, une hausse de 5,6 % par rapport à l'année dernière. Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032, quant à lui, s'élève à 1,3 G$. Le cadre financier présenté dans le budget 2023 et le PDI 2023-2032 permettra à la STL de poursuivre sa route vers l'électrification de son parc d'autobus, tout en assurant un service adéquat aux citoyens et aux entreprises de Laval.

Garder le cap malgré un contexte financier difficile

Le budget de la STL a été adopté par la Ville de Laval. (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

La pandémie ayant exacerbé les enjeux structurels de financement du transport collectif qui prévalaient déjà en 2019 dans la région montréalaise, la STL doit faire face à des défis supplémentaires en matière de financement. L'heure est donc à une gestion efficiente et optimisée des dépenses, tout en évitant le plus possible les impacts négatifs sur la clientèle.

Pour l'année 2023, la STL présente un budget responsable qui tient compte de la nouvelle réalité post-pandémique. Avec une reprise lente de l'achalandage qui plafonne autour de 80% et en prenant en compte les nouvelles habitudes de déplacement des Lavallois, la STL s'assurera d'arrimer le plus adéquatement possible son service aux besoins de mobilité des Lavallois.

« Sur le plan budgétaire, 2023 s'annonce complexe compte tenu des enjeux financiers difficiles que connait le transport en commun depuis la crise sanitaire. Ceci étant, nous avons bon espoir que les différents paliers de gouvernement continuent de nous appuyer dans la relance du transport collectif. Pour garantir à l'avenir des services de mobilité durable aux citoyens, il nous apparait nécessaire que les gouvernements instaurent un cadre financier qui soit stable, pérenne et indexé sur plusieurs années.

Avec le budget 2023 et le PDI 2023-2032, la STL poursuit sa route vers sa transformation d'entreprise et vers l'électrification de son parc d'autobus, tout en assurant un service de qualité à la population lavalloise », a déclaré Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

Faits saillants du budget 2023

L'augmentation du budget de fonctionnement de la STL pour 2023 est principalement attribuable à l'indexation ainsi qu'aux coûts liés aux contrats du transport adapté, à la cybersécurité et à la transformation vers l'électrification.

Pour le transport régulier, la STL anticipe en 2023, une augmentation de son achalandage d'environ 5 % par rapport au niveau actuel, ce qui correspondrait à 83% du niveau pré-pandémique;

Le nombre de déplacements pour le service de transport adapté tend lui aussi à augmenter un peu plus rapidement;

Afin d'arrimer son offre de service avec le niveau d'achalandage prévu, la STL prévoit d'ajuster son service, notamment en heure de pointe, tout en conservant une fréquence optimale en journée;

Le projet de solution de paiement par carte bancaire sera bonifié par l'intégration de la carte de débit, ajoutant ainsi ce mode de paiement à bord des autobus en 2023.

En lien avec les objectifs du gouvernement du Québec d'avoir 55% des autobus urbains électriques d'ici 2030, la STL poursuit sa route vers l'électrification de son parc;

L'année 2023 marquera la poursuite de la construction d'un garage tout électrique qui permettra d'accueillir des autobus uniquement électriques à compter de 2025.

La STL tient à souligner l'aide additionnelle de la Ville de Laval pour le budget 2023. Année après année, la Ville demeure une partenaire essentielle au développement de la mobilité des Lavallois.

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Le budget tient compte des grands projets à venir, dont celui de grande ampleur que constitue l'électrification du parc d'autobus. Le PDI permettra à la STL de favoriser le maintien des actifs et de poursuivre ses engagements en matière d'innovation, d'agrandissement et de modernisation de ses installations et de ses systèmes dans un contexte de surchauffe du marché de la construction.

Le budget 2023 de la STL est disponible sur le site Web de la Société : stlaval.ca/budget2023

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval.

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Anne-Sophie Harrois, Conseillère, communications et affaires publiques, 450 903-2606, [email protected]