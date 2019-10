Le budget 2020 de l'Arrondissement de Lachine est adopté par le conseil d'arrondissement

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Lachine ont adopté, à la séance extraordinaire du 7 octobre, le budget de fonctionnement 2020. S'élevant à 31,6 M$, le budget est équilibré et répond aux grandes orientations de l'Arrondissement. L'indexation de la taxe foncière locale, l'espace fiscal cédé aux arrondissements, est en hausse de 2,2 % par rapport à 2019, respectant ainsi les orientations budgétaires de la Ville.

« Ce budget équilibré nous permet de continuer à investir dans nos infrastructures, à développer de manière durable et d'assurer la sécurité et la vitalité de nos espaces publics. Il permet également d'offrir des activités sportives et culturelles de qualité, qui font la fierté de nos citoyens », mentionne la mairesse Maja Vodanovic.

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Afin d'effectuer l'entretien et la réfection des infrastructures, des parcs et des bâtiments ainsi que pour améliorer la qualité du milieu de vie des Lachinois grâce à de nouvelles installations, le conseil d'arrondissement a également attribué la somme de 11 M$ à son programme triennal d'immobilisations (PTI) pour les années 2020 à 2022. Ce montant correspond à des emprunts annuels de 3,7 M$ à la charge des contribuables de l'arrondissement.

Actions prioritaires en 2020

Le budget de fonctionnement et le PTI permettront de financer plusieurs projets en 2020 :

Planification du développement de Lachine-Est, incluant des espaces publics et institutionnels

Mise en place d'une table de gouvernance de concert avec le milieu pour la planification d'un quartier exemplaire dans Lachine-Est en matière d'urbanisme et de transport actif

Planification de l'aménagement urbain de la rue Notre-Dame

Soutien de la création d'une société de développement commercial (SDC) pour la rue Notre-Dame

Réalisation de travaux au Musée de Lachine

Analyses pour l'implantation d'un accès au lac Saint-Louis pour la baignade

pour la baignade Continuation de l'offre en matière d'événements et d'activités destinées aux citoyens

Planification du Centre communautaire et sportif

Mise en œuvre du plan d'action en développement social

Rédaction du plan d'action culturel local et mise en place de la table de gouvernance pour le quartier culturel

Embellissement de parcs grâce à l'ajout de mobilier urbain

Analyse des solutions pour contrer l'érosion des berges

Mise en place de mesures de sécurisation des déplacements autour des parcs et des écoles

Réaménagement du terrain synthétique et de la piste d'athlétisme du parc Dalbé-Viau

Réfection de la piscine du parc LaSalle

Travaux sur plusieurs artères et réfection de trottoirs et de stationnements

Mise en place de mesures en matière d'environnement et de transport actif

La présentation détaillée du budget 2020 et le programme d'immobilisations 2020-2022 peuvent être consultés sur le site lachine.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Sophie Lepage, Chargée de communication, Ville de Montréal, arrondissement de Lachine, 514 634-3471, poste 371 / cellulaire : 438 622-9598

Related Links

http://ville.montreal.qc.ca/lachine