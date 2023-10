OTTAWA, ON, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd'hui son rapport annuel de 2022‑2023. Le rapport porte sur l'état d'avancement des travaux et les réalisations du BSIF entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Il indique également ce que fait le BSIF pour continuer d'assurer la réalisation de son Plan stratégique de 2022-2025 et du Plan ministériel 2022-2023.

Le rapport annuel montre par ailleurs comment le BSIF concrétise la vision énoncée dans son plan directeur. En voici les grandes lignes :

Ces travaux ont permis au BSIF de briller dans un environnement de risque en constante évolution, afin de maintenir la confiance du public envers le système financier canadien.

« Le rapport annuel du BSIF décrit les efforts que nous avons déployés au cours de la dernière année pour maintenir la confiance de la population canadienne envers son système financier. Je suis convaincu que, grâce à l'engagement et au dévouement de nos employés, notre équipe saura briller dans un contexte d'incertitude croissante et s'adapter à un environnement de risque en évolution. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

