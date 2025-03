TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - Les 4 et 5 mars derniers, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a organisé, à Toronto, la deuxième table ronde des agents principaux de la gestion du risque des organismes internationaux de réglementation du secteur financier.

Dans le prolongement du succès de la toute première édition organisée en 2024, cette table ronde a rassemblé des organismes de réglementation du secteur financier des quatre coins du globe qui ont pu mettre en commun leur expertise et discuter des principales nouveautés dans le domaine de la gestion du risque financier.

Durant cet événement de deux jours, plus de 30 participants réunis virtuellement ou en personne ont parlé des principaux enjeux de la gestion du risque. Les discussions ont porté principalement sur l'efficacité des pratiques de surveillance et d'élaboration des politiques, l'efficacité des contrôles internes, et les stratégies permettant de faire face aux difficultés entourant le risque lié aux tiers, le risque lié aux personnes et la gestion des ressources.

Cette année encore, la table ronde a été une formidable occasion de collaboration et d'échange de connaissances entre organismes internationaux de réglementation du secteur financier. L'événement a mis en lumière l'importance de la coopération internationale pour faire progresser les pratiques de gestion du risque qui contribuent à renforcer la résilience du système financier.

Citation

« La gestion efficace du risque passe par une collaboration suivie. Cette table ronde a été une formidable occasion de consolider les partenariats internationaux et d'échanger des informations qui contribueront à renforcer la stabilité et l'efficacité du système financier mondial. Je tiens à remercier tous les participants pour leur contribution et leur détermination sans relâche à faire progresser les pratiques exemplaires de gestion du risque. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

La BSIF a créé la table ronde des agents principaux de la gestion du risque des organismes internationaux de réglementation du secteur financier en 2023.

Il a organisé la première édition de cette table ronde à Toronto , en 2024.

