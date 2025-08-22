QUÉBEC, le 22 août 2025 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) publie la nouvelle norme canadienne CAN/BNQ 3682-420 Réseaux d'égout sanitaire existants - Programme de réduction du captage et de l'infiltration - Lignes directrices. Cette nouvelle norme nationale canadienne vise à aider les municipalités à hiérarchiser les initiatives et à trouver des façons appropriées et rentables pour pallier les problèmes de captage et d'infiltration.

Le captage et l'infiltration constituent un enjeu de taille pour les municipalités, entraînant des risques accrus de refoulements d'égout, d'inondations urbaines et de surcharges aux stations d'épuration. Ces problèmes sont accentués par le vieillissement des infrastructures et les effets des changements climatiques. La norme CAN/BNQ 3682-420 propose un cadre structuré et rigoureux pour évaluer, planifier et mettre en œuvre un programme de réduction du captage et de l'infiltration, en tenant compte des composantes publiques et privées des réseaux. Cette norme a été élaborée dans le cadre d'un projet initié et financé par le Conseil canadien des normes (CCN), qui a également encadré les travaux préparatoires en élaborant l'énoncé de travail initial. Elle offre aux décideurs et professionnels du secteur municipal un outil essentiel pour bâtir des réseaux plus efficaces, résilients et durables.

La présente norme s'inscrit dans une série de normes complémentaires visant à favoriser la résilience climatique et la gestion durable des eaux usées au Canada. Elle a été élaborée pour améliorer la gestion des actifs actuels des municipalités en fournissant à ces dernières des outils efficaces et rentables pour bien comprendre les effets du captage et de l'infiltration sur leurs réseaux d'égout sanitaire.

Fruit d'une vaste collaboration entre des municipalités, des autorités réglementaires, des experts techniques et des représentants du secteur privé, elle fournit des lignes directrices claires en matière de collecte et d'analyse de données, de définition des niveaux de service, de priorisation des interventions, ainsi que de suivi et d'entretien à long terme. Ainsi, cette norme aidera les professionnels municipaux à bien évaluer les risques avant d'investir des sommes considérables dans des études et des travaux de réhabilitation.

Citations :

« Cette nouvelle norme arrive à point nommé, alors que les municipalités canadiennes font face à une pression croissante pour protéger leurs infrastructures contre les inondations et optimiser leurs investissements publics. Le BNQ est fier de contribuer à les appuyer dans leurs efforts pour améliorer la performance et la résilience de leurs réseaux d'égout sanitaire existants. »

Isabelle Landry, directrice principale du Bureau de normalisation du Québec

« Le Conseil canadien des normes est fier d'avoir initié et soutenu le développement de cette norme, qui répond à un besoin concret du secteur municipal. En fournissant un cadre rigoureux pour réduire le captage et l'infiltration, elle aidera les collectivités à bâtir des réseaux plus durables, à optimiser leurs investissements et à renforcer leur résilience face aux changements climatiques. »

Anneke Olvera, directrice des programmes, Conseil canadien des normes

La norme CAN/BNQ 3682-420 est disponible dès maintenant

