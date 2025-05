QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et Groupe CSA publient la norme nationale canado-américaine CSA/ANSI R124/CAN/BNQ 1789-200 Méthodologie harmonisée pour communiquer les données relatives à la filière de production et à l'intensité carbone de l'hydrogène. Cette nouvelle norme établit une méthodologie harmonisée à l'intention des producteurs, des distributeurs et des consommateurs d'hydrogène pour rendre compte du parcours de production et de l'intensité carbone de l'hydrogène.

Le système de couleurs actuel (p. ex. : bleu, vert, gris, rose) utilisé pour décrire la production d'hydrogène manque de clarté quant à l'impact réel et à l'intensité globale des émissions qu'elle génère. La nouvelle norme nationale canado-américaine CSA/ANSI R124/CAN/BNQ 1789-200 a été élaborée afin de définir des exigences claires pour communiquer les caractéristiques clés qui soutiendront une évaluation efficace de l'impact environnemental de la production d'hydrogène.

Les sources de production d'énergie utilisées et leurs impacts provoqués par le carbone qu'elles génèrent permettent désormais de qualifier le procédé utilisé pour produire de l'hydrogène. En plus de l'intensité carbone, les caractéristiques clés additionnelles incluent la nature des sources de matières premières et des sources d'énergie, la géographie de la chaine d'approvisionnement, la source d'approvisionnement en énergie et en matière première, la quantité d'eau consommée et le pays ou la région d'origine.

Cette norme a pour objectif de faciliter le partage d'information sur l'intensité carbone de l'hydrogène et ses sources, aidant ainsi les producteurs à fournir des données susceptibles d'aider les utilisateurs à prendre des décisions d'achat éclairées.

Le BNQ reconnait que cette norme a été financée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) du Québec et le Conseil canadien des normes (CCN). Groupe CSA reconnait que l'élaboration de cette norme a également été rendue possible, en partie, grâce au soutien financier de Ressources naturelles Canada (RNCan).

« Le Québec est depuis longtemps à l'avant-garde en matière d'énergie verte. Pour maintenir cet avantage, nous devons poursuivre l'exploration et le développement de secteurs énergétiques à faible intensité carbone, comme l'hydrogène vert. Notre gouvernement travaille donc à créer un encadrement propice et des conditions favorables au développement durable de cette filière d'avenir, en appuyant des initiatives telles que cette nouvelle norme sur la mesure de l'impact environnemental de la production d'hydrogène. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Jusqu'à maintenant, l'absence d'une méthodologie claire et cohérente limitait la possibilité de communiquer l'impact environnemental de la production d'hydrogène. Grâce à cette nouvelle norme, les producteurs d'hydrogène à faible intensité carbone ont maintenant un outil concret pour se distinguer sur le marché et accroitre leur compétitivité. La norme assure également aux consommateurs une meilleure transparence quant aux méthodes de production de l'hydrogène, en leur offrant une information claire sur son impact environnemental. »

Isabelle Landry, directrice principale du BNQ

« L'harmonisation des communications liées à la production d'hydrogène au Canada et aux États-Unis constitue une étape importante vers un secteur énergétique plus transparent et durable. Cette nouvelle norme fournit une approche scientifique pour mesurer l'intensité carbone, aidant ainsi les producteurs et les organismes de règlementation à s'aligner sur les attentes du marché et les objectifs mondiaux en matière de développement durable. En établissant un langage commun pour la production d'hydrogène, la norme favorise la prise de décision éclairée et les investissements dans des solutions à faible teneur en carbone. »

Michael Leering, Directeur, Environnement et excellence en affaires, Normes, Groupe CSA

