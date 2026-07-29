Le BNQ publie la norme BNQ 1030-100 Indice de risque des véhicules lourds - Vision et détection des usagers vulnérables

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) publie la norme BNQ 1030-100 Indice de risque des véhicules lourds - Vision et détection des usagers vulnérables. Initiée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et la Ville de Montréal, cette norme s'applique aux véhicules lourds qui circulent dans un environnement partagé avec des usagers vulnérables.

En milieu urbain, les collisions entre des véhicules lourds et des usagers vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes, s'expliquent souvent par l'interaction de plusieurs éléments, notamment des facteurs humains, des caractéristiques d'aménagement et des caractéristiques physiques propres aux véhicules lourds. Dans les récentes années, à l'échelle internationale, la sécurité routière est généralement abordée comme un enjeu systémique qui demande des améliorations sur les véhicules, les infrastructures routières, les comportements et la prise en charge postcollision.

La norme BNQ 1030-100 Indice de risque des véhicules lourds - Vision et détection des usagers vulnérables porte sur les caractéristiques des véhicules lourds et établit une approche de classification fondée sur des critères techniques et la présence de certains équipements de sécurité. La méthodologie proposée s'appuie notamment sur un indice déterminé à partir d'une échelle préétablie qui quantifie la vision offerte par le véhicule lourd, la présence de dispositifs d'aide à la vision et l'atténuation des risques de collisions. Cette approche permettra aux gestionnaires de flottes et de réseaux de transport de marchandises de comparer différents modèles et de guider des choix de conception et de sélection de véhicules, notamment pour des usages urbains.

Le document normatif peut être téléchargé au https://bnq.qc.ca/

« La publication de cette norme contribuera à favoriser un meilleur partage des routes. Grâce au travail du comité de normalisation, les acteurs du secteur du transport de marchandises disposent désormais d'un outil concret pour associer un indice de risque à un véhicule lourd. Cette norme profitera non seulement aux gestionnaires de flottes et de réseaux de transport, mais également à l'ensemble des usagers de la route. »

- François Gingras, vice-président Innovation, Investissement Québec

« Cette norme, établie en collaboration avec de nombreux intervenants en transport, constitue un précieux outil de référence qui va contribuer à améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Cet aspect, pour moi, constitue une priorité absolue. Je tiens à saluer le remarquable travail effectué par le BNQ en vue de doter le Québec d'un levier de sécurité important. »

- Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

SOURCE Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Information : Bureau de normalisation du Québec, [email protected]