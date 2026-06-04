QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) annonce la publication de la norme BNQ 0413-400 Amendements de sol - Biosolides. Cette nouvelle publication intègre les biosolides papetiers et les biosolides municipaux en plus d'introduire une approche révisée de la gestion des risques environnementaux en tenant compte des meilleures pratiques et des dernières études sur le sujet.

Initialement publiée en 2009, la norme sur les amendements de sols était à portée canadienne et réservée aux biosolides municipaux alors que la nouvelle version s'applique exclusivement au marché québécois et intègre les biosolides provenant des industries papetières. La révision de la norme a été rendue possible grâce au soutien financier de Recyc-Québec.

En raison des nouvelles exigences associées à la norme, le document de certification sera mis à jour par le BNQ. Le nouveau programme de certification et les modalités de transition pour les entreprises déjà certifiées ou en voie de l'être seront annoncés dès que possible sur notre site Web.

La norme BNQ 0413-400 Amendements de sols - Biosolides établit les exigences relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des biosolides destinés à être utilisés comme amendements de sols. Elle précise également les méthodes d'échantillonnage et d'analyse ainsi que les critères d'identification des biosolides valorisables. La norme vise à actualiser certains seuils de contaminants et d'autres paramètres en fonction des avancées scientifiques récentes.

Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre, la gestion des matières résiduelles fertilisantes (MRF) demeure une priorité. Les biosolides représentent une ressource clé dans la production des MRF au Québec et leur valorisation permet d'en exploiter le potentiel agronomique pour des usages horticoles et agricoles.

« L'intégration des biosolides issus des industries papetières ainsi que l'actualisation des seuils de contaminants et autres paramètres de cette norme marquent une avancée significative pour la valorisation des matières résiduelles fertilisantes au Québec. Grâce à cette révision, les agronomes et les gestionnaires d'infrastructures municipales ou des industries papetières générant des biosolides ont accès à des références et des critères de qualité actualisés et mieux adaptés pour répondre aux risques environnementaux liés à leur valorisation. »

François Gingras, vice-président Innovation, Investissement Québec

« La publication de la norme BNQ/0413-400 révisée est le fruit d'un important et rigoureux travail impliquant divers experts et intervenants. Cette actualisation établit des critères de référence dont bénéficiera l'ensemble de la filière du recyclage des biosolides. Elle concourt à une perception positive de l'usage de produits de qualité tout en contribuant à une utilisation sécuritaire de ceux-ci. RECYC-QUÉBEC est fière d'avoir contribué à ces travaux. »

Francis Vermette, Vice-président Opérations et Développement

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

SOURCE Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Information : Bureau de normalisation du Québec, [email protected]