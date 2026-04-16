Lancement de la consultation publique pour le projet de norme BNQ/0413-500 Amendements organiques - Digestats issus de la biométhanisation

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) lance une consultation publique en vue de la publication de la norme BNQ 0413-500 Amendements organiques - Digestats issus de la biométhanisation. Ce projet de norme vise à établir les exigences relatives aux caractéristiques des digestats destinés à être valorisés en amendements de sol. Il précise également les critères et les méthodes permettant de les vérifier.

Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles fertilisantes (MRF) telles que les digestats demeure une priorité. La valorisation des digestats s'inscrit dans la stratégie règlementaire québécoise afin, non seulement, de limiter les impacts de leur utilisation sur la nappe phréatique et les sols, mais aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES).

« La venue d'une nouvelle norme concernant les digestats issus de la biométhanisation marque une avancée significative pour la valorisation des matières résiduelles fertilisantes au Québec. L'élaboration de cette norme s'appuie sur l'expertise de toutes les parties prenantes. La consultation publique est une étape essentielle afin de valider que la norme soit adaptée aux réalités du terrain et qu'elle participe au bénéfice de l'environnement et de l'agriculture québécoise. »

François Gingras, vice-président Innovation, Investissement Québec

Les commentaires et les propositions doivent obligatoirement être consignés dans le formulaire prévu à cet effet pour être pris en considération. Ils doivent faire référence à un article précis du projet de norme et inclure une justification technique. Le projet de norme et le formulaire servant à soumettre les commentaires peuvent être téléchargés au www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html.

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

SOURCE Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Information : Bureau de normalisation du Québec, [email protected]