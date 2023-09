L'ANGE-GARDIEN, QC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Dans la foulée de sa transition vers une économie sobre en carbone, le Canada continue de préconiser le recours à des outils, des produits et des technologies durables qui viennent solidifier le rôle du secteur forestier dans une bioéconomie en pleine croissance.

C'est pourquoi le ministère des Ressources naturelles du Canada a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1,5 million de dollars à FPInnovations pour un projet novateur visant à mettre au point un asphalte qui renferme des produits ligneux du secteur forestier canadien.

FPInnovations, en collaboration avec la société de construction Eurovia et le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, réalisera une planche d'essai à L'Ange-Gardien, au Québec. D'autres essais ont également été effectués dans diverses provinces afin d'évaluer la performance de l'asphalte dans la vaste gamme de conditions climatiques que l'on retrouve au pays.

Le nouvel asphalte à l'essai contient de la lignine, un bio-produit renouvelable qui servira à substituer une partie du bitume à base de pétrole que l'on trouve actuellement dans l'asphalte sur nos routes. Ce nouveau produit a pour but d'améliorer la préservation de la chaussée et de possiblement prolonger la durée de vie des chaussées et des routes dans le contexte des changements climatiques.

Le financement de 1,5 million de dollars est octroyé dans le cadre du Programme d'innovation forestière , qui soutient la mise au point de nouvelles technologies et pratiques visant à améliorer la viabilité environnementale et la productivité économique de la filière forestière au pays.

En investissant dans le domaine, le Canada appuie le secteur forestier et soutient sa diversification en favorisant l'adoption de solutions durables qui viendront accroître sa compétitivité, réduire les émissions et dynamiser la croissance économique.

« Le Canada jouit d'une abondance de ressources forestières. En mettant au point des méthodes novatrices pour gérer et utiliser ces ressources, on peut trouver de nouvelles solutions à faible empreinte carbone. Du coup, on peut réduire les émissions et créer de bons emplois durables pour les travailleurs. Ce partenariat avec FPInnovations ouvre la voie à la création d'un avenir plus durable pour le Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle. L'exploration de méthodes inventives pour surveiller et exploiter ces ressources a le potentiel d'ouvrir de nouvelles voies pour des solutions respectueuses de l'environnement. Par conséquent, nous pouvons anticiper une réduction des émissions et la création d'opportunités d'emploi durables pour notre main-d'œuvre. Notre collaboration avec FPInnovations trace la voie vers un Canada plus durable sur le plan environnemental. »

Stéphane Lauzon

Député - Argenteuil--La Petite-Nation, Québec et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« Cette planche d'essai représente une étape importante vers l'adoption de la lignine par l'industrie de la construction d'infrastructures routières. Ce partenariat clé avec le Ministère permet d'accélérer l'insertion de produits innovants dans la chaîne de valeur et de démontrer les bénéfices des innovations issues du secteur forestier. La contribution de la filière forestière aux avancées de produits à faible empreinte carbone demeure un grand motivateur de nos projets innovants chez FPInnovations. »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations

« La route que nous avons construite sur le boulevard Raymond à Québec en 2021 avec un enrobé à base de lignine n'a montré aucun signe de faiblesse en comparaison à l'enrobé conventionnel après deux ans. C'est avec enthousiasme que nous continuons à participer à ce projet innovant parce que nous croyons en l'importance de la décarbonation dans l'industrie de la chaussée et sommes confiants que la lignine pourra faire partie des solutions nous permettant d'atteindre nos objectifs de carboneutralité. »

Yvan Paquin

Directeur technique, Eurovia Québec

