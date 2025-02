Le bien-être…la clé de la réussite - Un évènement pour tous les parents

QUÉBEC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de lancer les inscriptions pour son évènement national annuel. Cette année, c'est sous le thème Le bien-être…la clé de la réussite, que nous donnons rendez-vous aux parents et partenaires du milieu scolaire le 31 mai prochain, à Québec ou en ligne.

«Ce moment rassembleur sera la culmination de l'année du bien-être à la FCPQ. Pour se rappeler l'importance de rester impliqués et mobilisés, il est bénéfique de prendre un temps d'arrêt pour se ressourcer et célébrer l'engagement exceptionnel des parents. Nous vous attendons en grand nombre! », déclare Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Des conférences inspirantes au programme :

Dévoilement exclusif des résultats de l'enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises : la Dre Mélissa Généreux présentera en primeur les conclusions de cette enquête, lancée le 3 février 2025, qui s'est notamment intéressée à la place du numérique dans la vie des enfants et à leurs relations interpersonnelles. Les résultats contribueront à améliorer la compréhension des enjeux actuels et l'offre de services aux familles, selon leurs besoins et leurs réalités.





Une conférence de Dr Dominique Boily , Ph.D., sous le thème Tout commence à l'intérieur.





, Ph.D., sous le thème Un souper-conférence de Stéphane Paradis, de Gustave, sous le thème Estime de soi bonifiée, enfants motivés !

Des opportunités d'échange et de réseautage sont planifiées afin de partager les bons coups des parents et de s'insuffler l'énergie et la motivation pour poursuivre notre implication.

Nous donnerons également le coup d'envoi de la quatrième édition de la Semaine nationale de l'engagement parental (SNEP), qui se déroulera du 1er au 7 juin 2025, lors de notre soirée reconnaissance. Le nom du parent lauréat de l'Ordre de la Fédération sera dévoilé et les parents lauréats de la distinction Argent seront présentés. La période de nomination est en cours! Toute l'information sur le programme de reconnaissance est disponible sur notre site web.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis maintenant 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

