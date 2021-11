« Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais il faut plus d'un auto-injecteur - et ils expirent chaque année - alors je m'assure d'en avoir plusieurs sur moi à tout moment. C'est vraiment une bouée de sauvetage pour moi et des millions de Canadiens », a déclaré Alex Lafrenière. « Je suis fier de participer à la campagne cette année, et en tant que personne vivant avec une allergie aux arachides, je suis reconnaissant que le beurre d'arachide Kraft soutienne la communauté des personnes allergiques aux aliments avec une cause aussi importante. »

On estime que plus de 2,6 millions de Canadiens risquent d'avoir une réaction allergique grave et ont besoin de médicaments vitaux. Les arachides figurent en tête de liste des principaux allergènes alimentaires au Canada. Le seul traitement de l'anaphylaxie est un auto-injecteur d'épinéphrine, qui coûte près de 25 fois plus cher que ce contre quoi il protège, comme le beurre d'arachide. Bien que la couverture varie d'une province à l'autre, les frais remboursables dépendent fortement du niveau de revenu et de l'assurance privée, et de nombreux Canadiens doivent payer chaque année leurs médicaments vitaux.

« Nous sommes passionnés par l'alimentation des Canadiens et, en tant que leader du marché dans la catégorie du beurre d'arachide, nous sommes profondément liés à la cause de l'allergie alimentaire », déclare Daniel Gotlib, directeur adjoint, Croissance des marques et nouveautés, Kraft Heinz. « Grâce à Protection pour des peanuts, nous espérons faire la lumière sur les lacunes en matière de couverture des médicaments contre les allergies au Canada et aider à compenser les coûts des médicaments qui sauvent des vies afin de susciter un changement significatif. »

À partir du 22 novembre, les Canadiens qui ne sont pas couverts à 100 % peuvent visiter le fonds de Protection pour des peanuts du beurre d'arachide Kraft à CaCouteDesPeanuts.ca et soumettre leurs reçus afin d'être remboursés pour leurs dépenses personnelles, de sorte que leur médicament contre les allergies ne coûte pas plus qu'un pot de beurre d'arachide.

Tous les Canadiens peuvent se joindre au mouvement et contribuer à un changement durable pour les personnes souffrant d'allergies alimentaires en utilisant #ProtectionpourdesPeanuts sur les médias sociaux pour aider à sensibiliser et à alimenter la conversation sur le coût élevé des auto-injecteurs d'épinéphrine qui sauvent des vies.

À propos de Kraft Heinz Canada

Kraft Heinz Canada est la principale entreprise d'aliments et de boissons du pays et est une filiale de la Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). La Kraft Heinz Company fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité auxquels les consommateurs font confiance pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits Kraft Heinz Canada sont présents dans plus de 97 % des foyers canadiens. Les marques emblématiques de la société comprennent le beurre d'arachide Kraft, KD, Classico. Kraft Heinz Canada s'engage à agir de manière responsable envers nos gens et notre planète tout en assurant la santé financière de notre entreprise. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.kraftheinzcompany.com .

SOURCE Kraft Heinz Canada

Renseignements: À titre d'information Emily Kett, [email protected]