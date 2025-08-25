Le bénéfice net et les investissements d'Hydro-Québec en hausse de plus de 20 % au premier semestre English

Hydro-Québec

25 août, 2025, 11:13 ET

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Hydro-Québec a réalisé un bénéfice net de 2 277 M$ au premier semestre de 2025, en hausse de 432 M$ par rapport à la même période de 2024. Ce résultat découle surtout des conditions météorologiques favorables dans l'ensemble des marchés au premier trimestre.

De plus, Hydro-Québec poursuit ses investissements pour la réalisation du Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné et prospère. Un montant de 3,3 G$ a ainsi été investi au cours des six premiers mois de 2025, soit une hausse de 0,5 G$ comparativement à l'an dernier.

« En profitant de prix à l'exportation élevés tout en important à d'autres moments à des prix beaucoup plus bas, nous avons généré des revenus nets significatifs de plus de 500 M$ sur les marchés externes au premier semestre, et ce, sans impact sur le niveau d'eau des réservoirs, a mentionné Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Par ailleurs, nous avons bonifié nos investissements de 20 % pour améliorer la qualité du service et aider nos clients et clientes à mieux gérer leur consommation. »

Faits saillants financiers du semestre

  • Accroissement marqué du volume des ventes au Québec
    • Hiver 2024-2025 marqué par des températures plus froides de 3 °C par rapport à l'an dernier, entraînant une hausse de la consommation d'énergie
  • Solide performance sur les marchés externes
    • Hiver plus froid : montée des prix sur les marchés
      • Ventes d'environ 6 TWh à 16 ¢/kWh en 2025 (9 ¢/kWh en 2024)
    • Prix plus bas au deuxième trimestre : hausse des importations d'électricité
      • Achats d'environ 6 TWh à 5 ¢/kWh (3 ¢/kWh en 2024)
    • Augmentation des revenus liée à une stratégie de commercialisation efficace, soutenue par la fiabilité et la performance des équipements de production et de transport
  • Plan d'action 2035 : croissance soutenue des investissements et des activités de financement
    • Hausse de 20 % des investissements par rapport à 2024 et de près de 60 % par rapport à 2023
      • Investissements de 3,3 G$ en six mois, principalement pour la pérennisation des actifs afin d'assurer un service de qualité
    • Réalisation d'activités de financement permettant de réunir 3,8 G$ au premier semestre

Plan d'Hydro-Québec : faits saillants du premier semestre

  • Amélioration de la qualité du service 
    • Travaux de maîtrise de la végétation dans des secteurs ciblés afin d'offrir un service fiable à la clientèle
  • Mieux consommer ensemble
    • Lancement de la trajectoire en efficacité énergétique la plus ambitieuse de l'histoire d'Hydro-Québec : investissements de 10 G$ d'ici 2035
    • Nouvelles solutions gratuites pour thermostats intelligents et chauffe-eau électriques
  • Augmentation de la production d'électricité
    • Dévoilement d'une approche évolutive pour le développement solaire avec objectif de développer 3 000 MW d'énergie solaire d'ici 2035
    • Annonce du premier appel d'offres pour des parcs solaires de l'histoire d'Hydro-Québec (300 MW)
  • Plusieurs nouvelles ententes signées 
    • Entente de partenariat pour le développement éolien dans la zone Nutinamu-Chauvin (Saguenay-Lac-Saint-Jean) pour un projet allant jusqu'à 1 000 MW de puissance d'ici 2035
    • Entente de collaboration avec la Société Makivvik pour promouvoir le développement économique au Nunavik
    • Signature des premiers contrats d'approvisionnement en électricité pour deux projets éoliens à Quaqtaq et Puvirnituq (avec Les Énergies Tarquti)
  • Devenir une organisation agile, innovante et transparente
    • Entente avec le ministère de l'Éducation pour une contribution de 100 M$ sur trois ans destinée à combler les besoins de main-d'œuvre des métiers de la construction

Pour de plus amples renseignements sur les résultats du premier semestre de 2025 d'Hydro-Québec, consultez le site www.hydroquebec.com/a-propos/publications-rapports/bulletin-trimestriel.html.

Information : Hydro-Québec, [email protected], 514 289-5005

