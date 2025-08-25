MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Hydro-Québec a réalisé un bénéfice net de 2 277 M$ au premier semestre de 2025, en hausse de 432 M$ par rapport à la même période de 2024. Ce résultat découle surtout des conditions météorologiques favorables dans l'ensemble des marchés au premier trimestre.

De plus, Hydro-Québec poursuit ses investissements pour la réalisation du Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné et prospère. Un montant de 3,3 G$ a ainsi été investi au cours des six premiers mois de 2025, soit une hausse de 0,5 G$ comparativement à l'an dernier.

« En profitant de prix à l'exportation élevés tout en important à d'autres moments à des prix beaucoup plus bas, nous avons généré des revenus nets significatifs de plus de 500 M$ sur les marchés externes au premier semestre, et ce, sans impact sur le niveau d'eau des réservoirs, a mentionné Maxime Aucoin, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Par ailleurs, nous avons bonifié nos investissements de 20 % pour améliorer la qualité du service et aider nos clients et clientes à mieux gérer leur consommation. »

Faits saillants financiers du semestre

Accroissement marqué du volume des ventes au Québec Hiver 2024-2025 marqué par des températures plus froides de 3 °C par rapport à l'an dernier, entraînant une hausse de la consommation d'énergie

Solide performance sur les marchés externes Hiver plus froid : montée des prix sur les marchés Ventes d'environ 6 TWh à 16 ¢/kWh en 2025 (9 ¢/kWh en 2024) Prix plus bas au deuxième trimestre : hausse des importations d'électricité Achats d'environ 6 TWh à 5 ¢/kWh (3 ¢/kWh en 2024) Augmentation des revenus liée à une stratégie de commercialisation efficace, soutenue par la fiabilité et la performance des équipements de production et de transport

Plan d'action 2035 : croissance soutenue des investissements et des activités de financement Hausse de 20 % des investissements par rapport à 2024 et de près de 60 % par rapport à 2023 Investissements de 3,3 G$ en six mois, principalement pour la pérennisation des actifs afin d'assurer un service de qualité Réalisation d'activités de financement permettant de réunir 3,8 G$ au premier semestre



Plan d'Hydro-Québec : faits saillants du premier semestre

Amélioration de la qualité du service Travaux de maîtrise de la végétation dans des secteurs ciblés afin d'offrir un service fiable à la clientèle

Mieux consommer ensemble Lancement de la trajectoire en efficacité énergétique la plus ambitieuse de l'histoire d'Hydro-Québec : investissements de 10 G$ d'ici 2035 Nouvelles solutions gratuites pour thermostats intelligents et chauffe-eau électriques

Augmentation de la production d'électricité Dévoilement d'une approche évolutive pour le développement solaire avec objectif de développer 3 000 MW d'énergie solaire d'ici 2035 Annonce du premier appel d'offres pour des parcs solaires de l'histoire d'Hydro-Québec (300 MW)

Plusieurs nouvelles ententes signées Entente de partenariat pour le développement éolien dans la zone Nutinamu-Chauvin (Saguenay-Lac-Saint-Jean) pour un projet allant jusqu'à 1 000 MW de puissance d'ici 2035 Entente de collaboration avec la Société Makivvik pour promouvoir le développement économique au Nunavik Signature des premiers contrats d'approvisionnement en électricité pour deux projets éoliens à Quaqtaq et Puvirnituq (avec Les Énergies Tarquti)

Devenir une organisation agile, innovante et transparente Entente avec le ministère de l'Éducation pour une contribution de 100 M$ sur trois ans destinée à combler les besoins de main-d'œuvre des métiers de la construction



Pour de plus amples renseignements sur les résultats du premier semestre de 2025 d'Hydro-Québec, consultez le site www.hydroquebec.com/a-propos/publications-rapports/bulletin-trimestriel.html.

