TORONTO, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Tim Hortons s'associe fièrement à Olympiques spéciaux Canada pour une cinquième année afin de recueillir des fonds pour les athlètes grâce à la vente des beignes Olympiques spéciaux, offerts dans les restaurants Tim du Canada du 2 au 4 février.

Chaque année, la totalité des recettes de chaque beigne Olympiques spéciaux vendu est remise à Olympiques spéciaux Canada pour permettre aux athlètes ayant une déficience intellectuelle de réaliser leur plein potentiel de nouvelles façons, tant dans le sport que dans leur vie.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre soutien de longue date envers Olympiques spéciaux Canada et nous encouragerons tous les athlètes qui y participeront à Calgary dans quelques semaines », a déclaré le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

« Ensemble, grâce à la vente de chaque beigne Olympiques spéciaux, nous pouvons poser des gestes qui comptent vraiment pour les athlètes, qui méritent la possibilité de réaliser leur plein potentiel ».

Le beigne Olympiques spéciaux sera offert dans les restaurants Tim Hortons participants partout au Canada du 2 au 4 février. Il est fait de délicieuse pâte à gâteau au chocolat et recouvert de fondant blanc, de vermicelles colorés et de garniture fouettée. Le design multicolore est inspiré par la diversité et l'inclusion, thèmes qui sont au cœur de la mission des Olympiques spéciaux.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien apporté par Tim Hortons à notre programme de sport communautaire et d'occasions de compétition, qui enrichit la vie de plus de 42 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle ou développementale », a affirmé Gail Hamamoto, présidente-directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada. « Nous avons bien hâte de voir les Canadiennes et les Canadiens démontrer qu'ils appuient l'inclusion en achetant un beigne Olympiques spéciaux dans un restaurant Tim Hortons du 2 au 4 février. Ensemble, nous créons des communautés plus inclusives partout au pays. »

« Je suis différent, mais je suis un champion. Lorsque les gens achètent le beigne Olympiques spéciaux chez Tim Hortons, ils soutiennent et incluent des athlètes comme moi », explique Emanuel Bou Lutfallah, patineur artistique des Jeux olympiques spéciaux.

Cette année, les Jeux olympiques spéciaux d'hiver du Canada se déroulent à Calgary du 27 février au 2 mars. Cette compétition de cinq jours accueillera plus de 810 athlètes atteints de déficiences intellectuelles et développementales, plus de 410 entraîneurs et membres du personnel de soutien des Jeux olympiques spéciaux, plus de 1 200 bénévoles et plus de 1 000 membres de la famille des athlètes. Les Jeux comprendront des compétitions dans huit sports : hockey en salle, cinq-quilles, ski alpin, curling, ski de fond, patinage artistique, patinage de vitesse et raquettes à neige.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.





À PROPOS D'OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA

La section canadienne de ce mouvement international, fondée en 1974, met à profit les bienfaits transformateurs et la joie du sport pour enrichir l'expérience de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle ou développementale. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Des milliers d'athlètes, âgés entre deux ans jusqu'à un âge avancé, sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux offerts toute l'année partout au pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.specialolympics.ca/fr ou suivez-nous sur les médias sociaux (@SpecialOCanada).

