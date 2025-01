TORONTO, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Tim Hortons s'associe fièrement à Olympiques spéciaux Canada pour une sixième année afin de recueillir des fonds pour les athlètes grâce à la vente du beigne Olympiques spéciaux, offert dans les restaurants Tim du Canada à compter de vendredi et jusqu'au 2 février.

Chaque année, 100 % des recettes de la vente des beignes Olympiques spéciaux sont versées à Olympiques spéciaux Canada pour permettre aux athlètes ayant une déficience intellectuelle ou développementale de réaliser leur plein potentiel de nouvelles façons, tant dans le sport que dans leur vie.

Le beigne Olympiques spéciaux de Tim Hortons est de retour du 31 janvier au 2 février – la totalité des recettes est versée à Olympiques spéciaux Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous sommes si fiers que les propriétaires de restaurants Tim Hortons, les membres d'équipe et les invités continuent de se rassembler chaque année pour favoriser l'accès au sport pour tous par la vente du beigne Olympiques spéciaux », déclare Axel Schwan, président de Tim Hortons.

Tim Hortons soutient également Olympiques spéciaux Canada par l'entremise de ses programmes pour la jeunesse S'amuser grâce au sport et Enfant actif. Ceux-ci sont conçus pour aider les enfants ayant une déficience intellectuelle à développer des habiletés motrices et sportives de base grâce à des expériences amusantes et positives. Ces programmes leur permettent de développer leur forme physique, de montrer leur courage, d'éprouver de la joie, d'améliorer leurs habiletés et de se faire des amis.

Le beigne Olympiques spéciaux sera offert dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada à compter de vendredi et jusqu'au 2 février. Il est fait d'une délicieuse pâte à gâteau au chocolat et recouvert de fondant blanc, de vermicelles colorés et de garniture fouettée. La conception multicolore est inspirée de la diversité et l'inclusion, thèmes centraux de la mission des Olympiques spéciaux.

« Tim Hortons, dont le soutien indéfectible est si cher aux plus de 42 000 athlètes des Olympiques spéciaux du Canada et de leurs familles, est un partenaire incroyable de notre mouvement. Chaque année, le ralliement des Canadiens pour cette initiative m'inspire vraiment. Les fonds collectés par la vente du beigne Olympiques spéciaux financent des programmes qui changent la vie des athlètes ayant une déficience intellectuelle ou développementale et leur permettent de s'épanouir, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ce partenariat nous rappelle le pouvoir de l'inclusion lorsque les communautés s'unissent. »

Gail Hamamoto, présidente des Olympiques spéciaux Canada

« J'aime voir le beigne Olympiques spéciaux chez Tim Hortons chaque année. Je suis très fière de savoir que tant de gens soutiennent des athlètes comme moi. Les Olympiques spéciaux m'ont donné la chance de grandir, de rencontrer des amis et de réaliser des choses dont j'ai toujours rêvé. Je suis ravie de savoir que les beignes vendus permettent à plus d'athlètes d'intégrer les programmes sportifs communautaires des Olympiques spéciaux. Merci de croire en nous! »

Julia Romualdi, athlète des Jeux olympiques spéciaux

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays: ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

