TORONTO, le 28 juin 2024 /CNW/ - À chaque cérémonie d'admission au barreau qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, le Barreau de l'Ontario a décerné des doctorats en droit honoris causa (LLD) à plusieurs personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Pamela Cross, qui s'est illustrée par ses réalisations et son leadership exceptionnels dans la promotion de l'égalité hommes-femmes au Canada. Depuis 30 ans, Me Cross travaille sans relâche comme avocate, chercheuse, enseignante, auteure, conférencière, mentore et activiste pour expliquer et remettre en question la manière dont la loi aborde la violence individuelle et systémique à l'encontre des filles et des femmes. Lire la suite.

L'honorable David Doherty, qui a laissé une empreinte durable dans le domaine du droit au pays en faisant figure de modèle comme avocat, professeur et juriste. Admis au barreau en 1975, David Doherty figure parmi les plus grand(e)s avocat(e)s criminalistes et les plus éminent(e)s juristes du Canada. Lors de son départ à la retraite en 2024, il était le juge qui avait servi le plus longtemps à la Cour d'appel de l'Ontario et le deuxième juge d'appel le plus longtemps en poste de toute l'histoire canadienne. Lire la suite.

Teresa Mary Donnelly, une cheffe de file reconnue qui a consacré sa carrière au service public et à la promotion de l'intérêt public. Admise au barreau en 1991, Teresa Donnelly a voué sa carrière à l'accès à la justice des victimes de violences familiales et sexuelles, qui, dans la grande majorité des cas, sont des femmes et des enfants. Lire la suite.

Mary Eberts, une pionnière qui n'a jamais reculé devant un obstacle, et figure parmi les avocat(e)s et les défenseur(e)s des droits de la personne les plus respecté(e)s du Canada. Me Eberts a joué un rôle majeur dans la création de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a renforcé les droits à l'égalité des femmes et des filles prévus par la Charte grâce à son travail inlassable. Lire la suite.

Marie Henein, qui fait preuve d'un engagement profond et indéfectible envers l'administration de la justice et la primauté du droit. Me Henein a à cœur de redonner à la communauté juridique. Elle partage généreusement son expertise comme mentore auprès de jeunes avocat(e)s et comme modèle pour les jeunes femmes. Elle a eu une influence marquante sur la vie et la carrière de plusieurs générations d'avocat(e)s. Lire la suite.

L'honorable Lise Maisonneuve, dont l'intellect, le bon jugement et la compréhension du droit et du système juridique lui ont valu le respect des professions juridiques, de la magistrature et de la population ontarienne. Comme juge en chef, elle s'est fait un devoir de travailler avec différents partenaires pour régler les problèmes systémiques liés à la modernisation du système de justice pénale, à la réduction du temps d'attente et à l'amélioration de l'accès à la justice des Ontarien(ne)s francophones. Lire la suite.

