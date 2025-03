TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - À la cérémonie d'admission au Barreau qui s'est tenue aujourd'hui, le Barreau de l'Ontario a décerné un doctorat en droit honoris causa (LLD) à Ronald D. Manes, l'un des éminents avocats au Canada, spécialisé dans les litiges commerciaux et les actions en responsabilité civile à tous les paliers de première instance et devant les tribunaux d'appel, notamment la Cour suprême du Canada. Il a agi à titre d'avocat pour un grand nombre d'organismes publics ou parapublics.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Pendant toute sa carrière, Me Manes s'est dévoué pour redonner à la communauté juridique et défendre l'accès à la justice et les droits de la personne. Conseiller élu du Barreau de 1987 à 2007, il a siégé au Comité sur l'accès à la justice à titre de président fondateur.

Sa passion et le travail de précurseur qu'il a mené ont conduit à la création de l'organisme Pro Bono Ontario qui est déterminé à offrir des services juridiques à la population de l'Ontario ayant de faibles revenus.

Source : Jennifer Wing, agente principale des communications, [email protected].