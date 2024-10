TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - À la cérémonie d'admission au barreau de ce matin, le Barreau de l'Ontario a décerné un doctorat en droit honoris causa (LLD) à l'honorable Johanne Lafrance-Cardinal de l'Ontario, qui a consacré sa vie à rendre service à sa communauté et dont le dévouement et les contributions en termes de temps, d'énergie et de direction sont une source d'inspiration pour les professions.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

La juge Lafrance-Cardinal a été nommée à la Cour de justice de l'Ontario en 1994, présidant des affaires familiales et pénales à Cornwall et à L'Orignal. En 1999, elle a été nommée au tribunal unifié de la famille de la Cour supérieure de justice. Mme la juge Lafrance Cardinal est demeurée la seule juge à la Cour supérieure de justice de Cornwall de 1999 à 2005.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

