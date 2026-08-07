Le balado Notre objectif premier est de retour avec de nouvelles conversations sur les Alcooliques anonymes

NEW YORK, le 7 août 2026 /CNW/ -- Alcoholics Anonymous World Services (AAWS) a annoncé le lancement de la saison 2 de Notre objectif premier (Our Primary Purpose -- en anglais uniquement), le balado officiel du Bureau des Services généraux (BSG) des Alcooliques anonymes pour les États-Unis et le Canada. Après le succès de la saison 1, ces huit épisodes font découvrir les coulisses des Alcooliques anonymes et sont une ressource pour en apprendre plus sur notre Mouvement.

Conçu pour les membres des AA et le grand public, Notre objectif premier se penche sur les Alcooliques anonymes et leur transmission du message de rétablissement, grâce à des entrevues, échanges et récits qui décrivent l'histoire, les principes et les activités en cours du Mouvement. Cette nouvelle saison renseigne les professionnels, familles, médias et toute personne cherchant à mieux comprendre les AA et leur mission.

Cette saison aborde de nombreux sujets :

La coopération avec des professionnels, en respectant notre tradition de non-affiliation;

Des récits des Archives du BSG donnant vie à l'histoire des AA;

Des conversations sur la transmission du message dans des communautés diverses et par des moyens de communication modernes;

Un feuilleton radiophonique ludique sur les principes maintenant l'unité des AA.

La saison 2 est disponible sur les principales plateformes de balados. Les auditeurs sont encouragés à s'abonner, à discuter des épisodes avec leurs amis et collègues, et à considérer ce balado comme ressource fiable sur le Mouvement.

Pour plus d'informations sur le balado, rendez-vous sur la page Web du balado du BSG ou contactez le BSG : [email protected].

Fondé en 1935, le Mouvement des Alcooliques anonymes est un programme de rétablissement efficace et durable qui a changé un nombre incalculable de vies. Les AA cherchent à rendre leur programme de rétablissement disponible au plus grand nombre et à toute personne demandant de l'aide pour un problème d'alcool.

Pour trouver une réunion locale des AA, prenez contact avec un bureau local des AA ou visitez aa.org/fr/meeting-guide-app pour en apprendre plus sur l'application Meeting Guide et apprendre à s'en servir.

Remarque : Bien que la majorité du contenu produit par AAWS pour les États-Unis et le Canada soit disponible en anglais, en français et en espagnol, ce balado est uniquement en anglais.

Contact : Bureau de l'Information publique

[email protected]

(212) 870-3119

SOURCE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.