NEW YORK, 9 janvier 2026 /CNW/ - De temps en temps, nous communiquons avec nos amis des médias pour les remercier de nous aider à observer notre longue tradition de protection de l'anonymat des membres des Alcooliques anonymes.

D'abord, nous voudrions vous remercier. Depuis le tout début des AA il y a près de 90 ans, nous avons reconnu que le bouche-à-oreille ne suffisait pas pour transmettre le message d'espoir et de rétablissement du programme des AA à toutes les personnes qui souffrent encore d'alcoolisme. Nous avons eu besoin d'aide et les médias y ont joué un rôle essentiel. Aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il y a plus de 2 millions de membres des Alcooliques anonymes qui se rétablissent avec succès dans plus de 180 pays, et cette incroyable croissance est en partie due à la volonté des journalistes et des professionnels des médias du monde entier qui se sont intéressés à notre Mouvement.

Deuxièmement, nous vous invitons à poursuivre cette collaboration visant à maintenir l'anonymat des membres des AA. Le principe de l'anonymat est au cœur de notre Mouvement. Ceux qui hésitent à nous demander de l'aide peuvent souvent surmonter leur peur s'ils sont certains que leur anonymat sera respecté. De plus, et ceci est peut-être moins compris, notre tradition de l'anonymat sert de saine barrière aux membres des AA, nous rappelant que notre programme est basé sur des principes, et non sur des personnalités, et qu'aucun individu membre des AA ne peut agir en tant que porte-parole de notre Mouvement.

Si un membre des AA est identifié dans les médias, nous vous prions de n'utiliser que son prénom (par exemple Sofia M. ou Ben T.) et de ne pas utiliser des images où l'on pourrait reconnaître son visage. Ceci aide à assurer au membre la sécurité que l'anonymat peut offrir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les AA et pourquoi l'anonymat reste un principe vital des Alcooliques anonymes, vous pouvez visiter la section « Presse/médias » du site Web aa.org. Notre Mouvement ne commente aucune controverse publique, mais nous sommes heureux de fournir des informations sur les AA à tous ceux qui le demandent.

Le comité de l'Information publique des Alcooliques anonymes

