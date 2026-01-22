NEW YORK, 22 janvier 2026 /CNW/ - Le Conseil des Services généraux (CSG) a annoncé l'arrivée de trois nouveaux administrateurs de Classe A (non alcooliques) au Conseil : Tom Ivester de Chapel Hill (Caroline du Nord), Kelly Parsley d'Helena (Montana) et Veronica Ramirez de Weslaco (Texas). Les administrateurs serviront pour six ans.

Les administrateurs de Classe A sont des amis des AA choisis pour leur expertise professionnelle et les perspectives uniques qu'ils apportent au CSG pour aider à transmettre le message. Ces administrateurs servent dans certains rôles orientés vers le public : non-alcooliques, ils n'ont pas besoin de maintenir leur anonymat, contrairement aux membres des AA.

Tom Ivester est chef de service chez Novant Health pour la région de la « Triade » en Caroline du Nord et spécialiste en santé fœto-maternelle. Il a toujours connu les AA, son père ayant été membre de longue date. Il apporte 30 ans d'expérience dans la santé et le leadership. Il siège aux comités des Archives, de l'IP et la CMP/Traitement-Accessibilité, où il espère pouvoir mieux faire comprendre les AA à la communauté médicale.

Kelly Parsley est professeure de sciences de la santé et sa carrière porte sur la consommation et l'abus d'alcool. Son lien avec les AA s'est renforcé après avoir assisté à des réunions ouvertes . Elle siège aux comités du Correctionnel, de l'International, des Publications et aux sous-comités pour le Gros Livre en langage simple et la cinquième édition en anglais du Gros Livre.

Veronica Ramirez est retraitée et ancienne agent de probation en chef du district Est de la Louisiane, avec plus de vingt ans d'expérience dans la probation fédérale et le correctionnel. Elle a régulièrement orienté des personnes vers les AA et a constaté l'efficacité du programme pour soutenir un changement durable. Elle siège aux comités du Correctionnel, de la CMP/Traitement-Accessibilité et des Congrès internationaux/Forums territoriaux.

Fondé en 1935, le Mouvement des AA est un programme de rétablissement efficace et durable qui a changé un nombre incalculable de vies. Les AA cherchent à rendre leur programme de rétablissement disponible au plus grand nombre et à toute personne demandant de l'aide avec un problème d'alcool. Pour trouver une réunion des AA locale, contacter un bureau local ou visitez aa.org/fr/meeting-guide-app pour en apprendre plus sur Meeting Guide.

