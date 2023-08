MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - Le Bal du MAC tiendra son événement-bénéfice annuel au centre d'art privé Arsenal art contemporain le 30 septembre 2023 et fait preuve d'innovation en offrant un club éphémère à ses invités. Sous le thème PALACE, l'esthétique club de cette édition promet une ambiance audacieuse propre à l'art contemporain, sous la direction artistique du renommé Dick Walsh. La présidence d'honneur sera assurée par Éric Bujold de la Banque Nationale du Canada et Jade Raymond des Studios Haven. Un encan silencieux aura lieu en soirée, où des lots d'exception regroupant des œuvres d'artistes au rayonnement international tels que Françoise Sullivan, Marc Séguin et Caroline Monnet seront mis aux enchères. Quelque 700 invités sont attendus, parmi lesquels des personnalités connues, des membres de la communauté artistique et des professionnels du milieu des affaires. L'événement affiche complet.

PALACE : une soirée électrique et mystérieuse

Le très attendu Bal du MAC permet à la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal de remettre au Musée des fonds destinés à soutenir les différentes activités éducatives du MAC, à enrichir la Collection du Musée, à favoriser le rayonnement d'artistes québécois et à présenter à Montréal des artistes internationaux parmi les plus prestigieux du moment.

Cette année, les invités du Bal franchiront les portes d'un lieu sélect, caché aux yeux du monde, qui ne se dévoilera qu'à eux, l'instant d'une soirée. En effet, l'Arsenal se métamorphosera en boîte de nuit éphémère, énigmatique et glamour pour ses convives portant des tenues de soirée chic et crazy. Son nom : PALACE. L'atmosphère y sera électrique, créant une nuit où la réalité se trouble et où l'impossible devient possible. L'ambiance musicale sera assurée par DJ Frigid. Cette soirée-bénéfice promet de revoir la formule des bals et des galas en proposant un univers où l'art se mélange à la folie, où l'audace est célébrée et où l'exubérance devient la norme.

Sous la présidence d'honneur d'Éric Bujold (chef des relations clients, Banque Nationale du Canada) et de Jade Raymond (présidente et fondatrice, Studios Haven), l'édition 2023 du Bal du MAC doit son succès au comité organisateur dévoué et engagé composé de Marie-Josée Simard (présidente du comité), Elizabeth Camiré, Violette Cohen, Josée Dufresne, Sara Joli-Cœur, François Lachance, Stéphanie Larivière, Patricia Lemaire et Cathy Samson.

Un encan silencieux d'œuvres d'artistes au rayonnement international

Un encan silencieux sera à nouveau au programme de la soirée et mettra de l'avant des artistes d'ici tels que Anahita Akhavam, Nicolas Baier, Trevor Baird, Ludovic Boney, Jason Cantoro, Clovis-Alexandre Desvarieux, Jérôme Fortin, Rosalie Gamache, Moridja Kilenge Banza, Trevor Kiermander, Benjamin Klein, Suzelle Levasseur, Howard Lonn, Luce Meunier, Caroline Monnet, Anne-Marie Proulx, Robert Rahal, Marc Séguin, Lorraine Simms, Heidi Spector, Françoise Sullivan, et Ewa Monika Zebrowski. Les œuvres mises à l'encan seront disponibles exclusivement aux participants de la soirée.

« Le Bal du MAC demeure l'événement phare de la Fondation du MAC, et il est essentiel pour soutenir les besoins du Musée et maintenir son engagement auprès des amateurs d'art contemporain. L'édition de cette année promet encore d'être un incontournable de la rentrée montréalaise. Je remercie nos donateurs, bénévoles, partenaires ainsi que l'équipe du MAC et de la Fondation pour leur inestimable et précieuse collaboration. » - Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

« C'est pour moi un privilège d'amorcer une nouvelle rentrée culturelle du Musée en tant que présidente du comité organisateur du Bal du MAC. Le Bal 2023 sera l'occasion de renouveler notre amour et notre soutien au Musée d'art contemporain de Montréal, dans une ambiance audacieuse des plus conviviales. » - Marie-Josée Simard, présidente du comité du Bal du MAC.

« Que ce soit comme président d'honneur ou en tant que passionné d'art contemporain, je suis fier du soutien accordé par la Banque Nationale du Canada à titre de partenaire officiel du Bal du MAC de cette année. Ensemble, nous participons à la poursuite du mandat du MAC, qui vise à favoriser le rayonnement d'artistes d'ici et d'ailleurs. » - Éric Bujold, chef des relations clients de la Banque Nationale du Canada.

« Le Bal du MAC est un catalyseur culturel qui nous inspire, en reliant les communautés artistiques et commerciales de toute la ville. C'est un événement à ne pas manquer, et je suis honorée et fière de travailler avec la Fondation du MAC pour souligner l'importance de l'art contemporain, l'influence et l'impact en constante évolution de la créativité humaine, et la voix qu'elle donne aux diverses perspectives qui façonnent notre monde d'aujourd'hui. » - Jade Raymond, présidente et fondatrice des Studios Haven.

Remerciements

La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal tient à remercier chaleureusement la présidente, Marie-Josée Simard, et les président.e.s d'honneur, Éric Bujold et Jade Raymond, de la soirée et tous les membres du comité organisateur du Bal, Elizabeth Camiré, Violette Cohen, Josée Dufresne, Sara Joli-Cœur, François Lachance, Stéphanie Larivière, Patricia Lemaire et Cathy Samson, ainsi que ses précieux partenaires qui rendent possible la tenue de cet événement : Arsenal art contemporain, Banque Nationale et Studios Haven. La Fondation remercie également tous les partenaires biens et services de leur précieux soutien, dont Club Local, Société des Alcools du Québec et Vins Balthazar. Nous remercions également Baillat Studio pour la signature visuelle du Bal du MAC 2023.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis plus de cinquante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. À partir du 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

