Le Bal de la Jonquille, la plus importante soirée-bénéfice au Canada pour aider les personnes atteintes de cancer, fleurira à nouveau le 5 mai 2022!

MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Sous le thème de la Florescence, une célébration de l'espoir qui fleurit empreinte d'optimisme, le 29e Bal de la Jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) aura lieu le 5 mai prochain à la gare Windsor à Montréal après deux années d'absence dans le contexte pandémique de la COVID-19. La campagne de financement débute dès aujourd'hui pour amasser des fonds pour aider les personnes atteintes de cancer.

Tous les fonds amassés à l'occasion du Bal de la Jonquille seront investis dans des projets de recherche novateurs au Québec tels que la création d'un programme de bourse de 5 M$ en partenariat avec le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole afin d'accélérer le développement de plateformes, d'outils et de produits qui faciliteront les progrès en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer chez les enfants et jeunes adultes.

Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer, présidera la 29e édition du Bal de la Jonquille et souhaite lancer un appel à l'action : « J'invite les leaders d'entreprise à renouer avec la tradition en participant à cette 29e édition du Bal de la Jonquille dont les fonds amassés seront investis dans des projets de recherche novateurs au Québec. Après deux ans d'absence, cette soirée unique nous rappelle que nous devons nous réunir et profiter d'une soirée exceptionnelle tout en amassant des fonds qui financeront des projets de recherche, apporteront de l'espoir aux personnes touchées par le cancer et auront un réel impact dans leurs vies », souligne Andrea Seale.

À titre d'ambassadeurs, les membres québécois du conseil d'administration national de la SCC, soit Philippe Couillard, Diane Gosselin, Susan McPeak et Hilary Pearson, se joignent à elle afin de soutenir cette importante campagne de financement.

La recherche joue un rôle essentiel dans la vie des personnes touchées par le cancer. Evelyne Sauvé a reçu un diagnostic de cancer du sein à l'été 2021, à l'âge de 47 ans et en plein cœur de la pandémie de la COVID-19. Si son cancer était aussi bien connu par les médecins, c'est grâce aux avancées dans la recherche. Elle a ainsi pu être diagnostiquée tôt et traitée plus efficacement.

« C'est important pour moi de m'investir aux côtés de la Société canadienne du cancer pour la campagne du Bal de la Jonquille pour espérer sensibiliser le public à la maladie », souligne Evelyne Sauvé, directrice régionale des services judiciaires de Lanaudière et directrice du Palais de justice de Joliette. « Je sollicite votre aide et votre générosité afin que des personnes comme moi puissent continuer à vivre pleinement leurs vies après un diagnostic de cancer. Vos dons font une réelle différence pour les personnes atteintes de cancer et j'en suis une preuve bien vivante! », ajoute-t-elle.

Cliquez ici pour visionner une vidéo présentant le Bal de la Jonquille, l'impact concret des fonds amassés pour les personnes atteintes de cancer incluant le témoignage d'Evelyne Sauvé.

Il existe différentes manières de soutenir la campagne du Bal de la Jonquille :

Faire un don en ligne à : www.baldelajonquille.ca (les dons en ligne sont acceptés jusqu'à 10 000 $).

Participer au Bal de la Jonquille en achetant un forfait de table exceptionnel ou faire un don exemplaire de plus de 10 000 $ par courriel ou téléphone.

À propos du Bal de la Jonquille

Le Bal de la Jonquille est devenu, au fil des années, la plus importante soirée-bénéfice liée au cancer au Canada. Dans un décor raffiné et lumineux, le Bal rassemble l'élite de la communauté des affaires du Canada et a permis d'amasser plus de 40 M $ depuis sa création en 1994. Ces dons ont eu des retombées indéniables sur les personnes atteintes de cancer.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

