VANCOUVER, TERRITOIRE DES SALISH DU LITTORAL, BC, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, des partenaires des Premières Nations de la Colombie-Britannique, de concert avec les gouvernements fédéral et provincial, ont annoncé le lancement du B.C. Indigenous Cannabis Business Fund, qui contribuera à accroître la représentation des Autochtones dans l'industrie réglementée du cannabis. Ce nouveau fonds dirigé par les Autochtones a été annoncé par le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, Terry Teegee, le Groupe de travail pour le Sommet des Premières Nations, Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, et Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique.

Le B.C. Indigenous Cannabis Business Fund appuiera les communautés des Premières Nations et les entreprises autochtones de la Colombie-Britannique qui souhaitent accroître leur participation à l'industrie réglementée du cannabis ou s'y joindre. Le fonds fournira des services de planification d'entreprise et de consultation, et aidera les entreprises autochtones ou les Premières Nations à couvrir les coûts de licences et de permis. De plus, le fonds mettra à disposition des capitaux pour aider les entreprises à lancer ou à étendre leurs activités. En outre, le fonds appuiera l'élaboration d'ateliers d'information et de planification pour les communautés des Premières Nations et les entrepreneurs autochtones afin qu'ils en apprennent davantage sur l'industrie du cannabis, la réglementation, les occasions d'affaires et la façon de présenter une demande de financement. Ces mesures de soutien créeront des emplois et des possibilités économiques pour les entreprises autochtones et les Premières Nations.

Le B.C. Indigenous Cannabis Business Fund sera administré par la New Relationship Trust et les institutions financières autochtones de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique investissent jusqu'à 7,5 millions de dollars sur trois ans dans le B.C. Indigenous Cannabis Business Fund.

Citations

« La création de débouchés économiques grâce à des initiatives liées au cannabis est une priorité pour de nombreuses Premières Nations de la Colombie-Britannique. L'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique est heureuse de s'associer au B.C. Indigenous Cannabis Business Fund en fournissant des capitaux et un soutien indispensables au renforcement des capacités, à la planification communautaire et à la prise de décisions. Nous préconisons un soutien économique accru depuis un certain temps et nous avons hâte de faire avancer d'autres initiatives et possibilités comme celle-ci pour appuyer les Premières Nations de la Colombie-Britannique. Ce fonds est un exemple des résultats positifs de nos efforts visant à assurer la participation des Premières Nations à l'industrie du cannabis en Colombie-Britannique. En même temps, nous exhortons tous les paliers de gouvernement à poursuivre leur partenariat afin de régler les questions de compétence en suspens et de mettre en œuvre le volet économique de la réconciliation, qui comprend de nouvelles relations financières. »

Terry Teegee

Chef régional, Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique

« Nous sommes heureux de voir que ces fonds destinés au développement des capacités et des communautés sont versés aux Premières Nations de la Colombie-Britannique. L'industrie du cannabis offre aux communautés et aux entrepreneurs des Premières Nations une réelle occasion de créer des économies qu'elles ont déterminées, de s'engager dans l'économie de la Colombie-Britannique et de prendre la tête de l'industrie du cannabis à l'avenir. Notre partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral sur cette initiative démontre la valeur d'une collaboration significative. Nous apprécions aussi profondément l'expertise et les liens communautaires que les institutions financières autochtones et le New Relationship Trust apporteront à ce travail. Nous avons l'intention que ce programme soutienne les priorités des Premières Nations en ce qui concerne le cannabis et nous attendons avec impatience de voir comment il évoluera alors que nous travaillons à harmoniser les lois provinciales et fédérales à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »»

Hugh Braker

Cadre politique, Sommet des Premières Nations

« La New Relationship Trust est heureuse de participer à cette initiative qui, selon nous, donnera un élan important à la représentation des Autochtones dans l'industrie du cannabis. Elle reflète la motivation commune, la collaboration et le partenariat entre les dirigeants des Premières Nations, les partenaires autochtones, le Canada et la province de la Colombie-Britannique, pour inclure et habiliter les entrepreneurs et les entreprises autochtones dans l'environnement économique à la suite de la légalisation. »

Walter Schneider

Président-directeur général, New Relationship Trust

« La création du B.C. Indigenous Cannabis Business Fund est un bon exemple de la relation de travail qui s'est développée au fil des ans entre le réseau des institutions financières autochtones de la Colombie-Britannique, les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada, la New Relationship Trust et le Conseil des leaders des Premières Nations, et notre capacité de collaborer pour régler les problèmes de sous-développement dans des secteurs particuliers de l'économie. Depuis plus de 30 ans, la Tale'awtxw Aboriginal Capital Corporation appuie le développement des communautés et des entreprises dans l'ensemble des territoires des Salish du littoral. Nous nous réjouissons à la perspective des idées d'affaires uniques, novatrices et commercialement viables qui viendront des communautés des Premières Nations et de la communauté des entrepreneurs provenant des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans notre secteur de service en réponse à cette nouvelle initiative. »

Sandy Wong

Directrice générale, Tale'awtxw Aboriginal Capital Corporation

« Ce fonds est une autre façon pour la province de la Colombie-Britannique de respecter son engagement à développer une économie du cannabis légale, forte et diversifiée qui inclut les communautés des Premières Nations et les entrepreneurs autochtones. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre partenariat avec les Premières Nations afin de travailler ensemble à la mise en œuvre d'une voie à suivre qui soutient un secteur du cannabis sûr et solide en Colombie-Britannique. »

L'honorable Mike Farnworth

Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique

« Le lancement B.C. Indigenous Cannabis Business Fund est un autre exemple de solide collaboration entre les Premières Nations et les gouvernements fédéral et provinciaux. Le fonds contribuera à faciliter la participation équitable et une plus grande participation des entreprises autochtones au marché légal du cannabis sous réglementation fédérale et de qualité contrôlée. Il créera également de nombreuses possibilités économiques importantes pour les entrepreneurs et les communautés autochtones. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Avec la New Relationship Trust et les institutions financières autochtones de la Colombie-Britannique à la barre, le B.C. Indigenous Cannabis Business Fund créera des occasions économiques pour les Premières Nations et les entreprises autochtones. Ce nouveau fonds aidera les partenaires des Premières Nations à prospérer et à devenir des chefs de file dans le secteur du cannabis en leur fournissant des capitaux et du soutien financier. La réconciliation économique implique de changer les façons coloniales de faire des affaires, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. »»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique financent le B.C. Indigenous Cannabis Business Fund dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques du gouvernement fédéral. Pour présenter une demande de financement, veuillez consulter https://www.newrelationshiptrust.ca/indigenous-cannabis-business-fund-icbf/ pour obtenir des précisions.

et de la Colombie-Britannique financent le B.C. Indigenous Cannabis Business Fund dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques du gouvernement fédéral. Pour présenter une demande de financement, veuillez consulter https://www.newrelationshiptrust.ca/indigenous-cannabis-business-fund-icbf/ pour obtenir des précisions. La New Relationship Trust et les institutions financières autochtones de la Colombie-Britannique contribueront au processus de demande et aux accords de contribution pour le fonds. Entre-temps, un comité directeur composé de Services aux Autochtones Canada, de Santé Canada , du B.C. Cannabis Secretariat et du Conseil des leaders des Premières Nations fournira des conseils et des consultations.

, du B.C. Cannabis Secretariat et du Conseil des leaders des Premières Nations fournira des conseils et des consultations. La New Relationship Trust est un organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre au renforcement des capacités des Premières Nations de la Colombie-Britannique. La New Relationship Trust investit dans les Premières Nations de la Colombie-Britannique en les appuyant dans cinq domaines clés de renforcement des capacités : la capacité de gouvernance, l'éducation, la langue, les jeunes et les Aînés, et le développement économique.

Les institutions financières autochtones sont des organisations financières communautaires autonomes et contrôlées par des Autochtones. Elles offrent des prêts au développement, du financement d'entreprise et des services de soutien aux entreprises des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans toutes les provinces et tous les territoires.

L'Initiative sur les partenariats stratégiques est un mécanisme novateur qui permet aux partenaires fédéraux de prendre des décisions d'investissement collectif et de combler les lacunes des programmes existants qui, autrement, limiteraient ou excluraient la participation des Autochtones à d'importantes possibilités économiques.

