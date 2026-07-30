Le 6 août, le Flotteur à la Root Beer A&W™ sera GRATUIT sur l'appli mobile A&W!

A&W gâte les Québécois.es avec un flotteur gratuit à l'occasion de la Journée nationale du flotteur.

MONTRÉAL, July 30, 2026 /CNW/ -- Cet été, A&W invite tous les Québécois.es à profiter pleinement de la belle saison en dévorant l'été dans nos restaurants. Parce que l'été, c'est fait pour décrocher, avoir du fun et se faire plaisir. A&W est la destination parfaite pour savourer chaque moment estival. Et quoi de mieux pour le prouver que le retour de notre légendaire Flotteur à la Root Beer A&W! À l'occasion de la Journée nationale du flotteur le 6 août prochain, A&W offre l'occasion aux membres du programme de Récompenses A&W de se procurer un Flotteur à la Root Beer A&W GRATUITEMENT.

A&W gâte les Québécois.es avec un flotteur gratuit à l'occasion de la Journée nationale du flotteur.

Disponible exclusivement via l'appli mobile A&W (avec tout achat de 2 $ ou plus), cette offre est le prétexte parfait pour se rafraîchir et profiter d'un plaisir gourmand. C'est une belle façon pour A&W de dire merci aux générations de passionné.e.s qui continuent de faire vivre l'histoire de ce plaisir nostalgique.

« Cet été, nous voulions poser un geste tout spécial pour inviter les gens à dévorer l'été et célébrer le retour de ce classique. Que ce soit sur la route ou pendant une pause rafraîchissante entre ami.e.s, assurez-vous de marquer le 6 août à votre calendrier pour savourer ce moment gratuitement! », souligne Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W Canada.

Comment réclamer votre flotteur gratuit :

Quand : Le jeudi 6 août 2026 (toute la journée, jusqu'à épuisement des stocks).

Le jeudi 6 août 2026 (toute la journée, jusqu'à épuisement des stocks). Qui : Les membres du programme de Récompenses A&W, exclusivement sur l'appli mobile A&W.

Les membres du programme de Récompenses A&W, exclusivement sur l'appli mobile A&W. Comment : Il suffit de télécharger l'appli, de créer un compte, puis de se rendre dans la section « Offres » pour réclamer votre flotteur en commandant à l'avance ou en scannant l'appli en restaurant.

* Flotteur à la Root Beer A&W gratuit avec un achat minimum de 2 $, avant taxes, sur l'appli. Offre téléchargeable et réclamable exclusivement pour les membres du programme Récompenses A&W, sur l'appli mobile A&W. Jusqu'à épuisement des stocks, dans les restaurants participants. Limite d'un seul flotteur par personne.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec près de 200 restaurants au Québec. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 100 restaurants partout au pays, fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc. (marketing & PR)

Pour toutes demandes médias, veuillez contacter : Èle Thibault, [email protected], Rethink Communications LP