Cet été, partez à l'aventure avec Rooty : A&W lance l'accessoire canadien par excellence

Chaque porte-clés en peluche de 13 centimètres incarne un Rooty habillé pour profiter du meilleur des étés canadiens, que ce soit au lac, au ranch ou en montagne. Les invité•es sont encouragé•es à collectionner les cinq modèles uniques, chacun inspiré des aventures estivales préférées des Canadien•nes. Chaque version est un compagnon de vacances parfait :

Le Rooty cowboy

Le Rooty randonneur

Le Rooty pagayeur

Le Rooty gourmand

Le Rooty pêcheur

A&W est déjà un incontournable des escapades d'ici, et le nouvel accessoire solidifie sa place aux côtés des vacancier•ères. Choisissez votre Rooty préféré et gardez-le près de vous tout l'été, en l'accrochant à votre sac ou à vos clés.

« Cette collection en édition limitée a été créée pour représenter le caractère unique des étés canadiens, en mettant à l'honneur certaines de nos activités préférées », explique Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W Canada. « On espère que Rooty apportera un peu de joie et de fierté nationale à nos invité•es partout au pays. »

Vous êtes prêt•es à commencer votre collection Rooty? Rendez-vous dans n'importe quel restaurant A&W à partir du 29 juin et ajoutez le porte-clés à votre combo préféré pour 4,99$, ou procurez-vous-le à l'unité pour 9,99 $. Les quantités sont limitées, alors faites vite avant que ces objets uniques ne s'envolent.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec près de 200 restaurants au Québec. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un des près de 1 100 restaurants partout au pays, fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc. (marketing & PR)

Pour toutes demandes médias, veuillez contacter : Èle Thibault, [email protected], Rethink Communications LP