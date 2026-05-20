A&W lance son tout premier Smash Burger, rendant ce style populaire accessible à tous les fans de burgers

Préparez-vous à vous régaler dès le 25 mai, pour un temps limité!

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Tout ce que les Québécois.es adorent du A&W s'apprête à être écrasé! La première chaîne de burgers au Canada lancera le tout nouveau Smash Burger A&W à l'échelle nationale le 25 mai prochain. En réponse à la demande grandissante pour ce style de burger, A&W écrase ses boulettes de bœuf nourries à l'herbe et élevées sans hormones ni stéroïdes.

Double Smash Burger & Smash Burger. (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc. (marketing & PR))

Les Québécois.es pourront commander un Smash Burger A&W avec une ou deux boulettes de bœuf juteux, garni de fromage cheddar fondant, de cornichons, d'oignons tranchés et d'une sauce secrète, servi sur un pain brioché grillé. Le Smash Burger est pressé sur la plaque pour créer des bords croustillants et caramélisés, en scellant toute la saveur du bœuf juteux.

Une première pour une chaîne de restauration rapide canadienne

C'est avec fierté qu'A&W devient la première grande chaîne de restauration rapide à lancer un Smash Burger à l'échelle nationale. Alors que les smash burgers ont gagné en popularité au cours des dernières années, A&W les rend enfin accessibles à tous les Québécois.es.

« Il y a une raison pour laquelle les smash burgers sont rarement préparés à aussi grande échelle : ça prend les bons ingrédients et une exécution méthodique qui permet d'écraser les boulettes à la main », affirme Karan Suri, directeur principal de l'innovation chez A&W Canada.

« Il y a quelque chose de vraiment spécial dans la simplicité d'un smash burger! Nous sommes ravis d'inviter les Canadien.ne.s à découvrir notre toute nouvelle fixation », ajoute Susan Senecal, cheffe de la direction des Services Alimentaires A&W du Canada Inc. « Retrouvez la qualité des ingrédients et le savoir-faire que vous connaissez et aimez d'A&W dans le nouveau Smash Burger, aussi savoureux que décadent. »

Le Smash Burger est disponible pour un temps limité

Venez déguster une délicieuse recette classique rehaussée, qui met en vedette le goût riche de notre bœuf. Mais faites vite : ce burger n'est là que pour un temps limité--il faut en profiter avant qu'il ne disparaisse.

Dès le 25 mai, pour un temps limité, les Québécois.es pourront essayer le Smash Burger A&W avec une ou deux boulettes en se rendant à leur A&W le plus près ou en commandant via l'application mobile.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec près de 200 restaurants au Québec. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 070 restaurants partout au pays, fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc. (marketing & PR)

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