Chaque Teen Burger™ compte : la 18e édition du Rendez-vous A&W pour stopper la SP est de retour le 20 août

Les Canadiens et Canadiennes pourront s'impliquer dans la lutte contre la SP le 20 août en commandant un Teen Burger en restaurant, en commande à emporter, en commande à l'auto ou en livraison! Il leur sera également possible d'effectuer une commande de groupe pour une réunion d'équipe ou de famille en remplissant un formulaire à l'avance.

La cause appuyée par Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP touche particulièrement les gens d'ici, puisque le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde. Environ 12 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour au Canada, c'est-à-dire un nouveau cas toutes les deux heures. La sclérose en plaques affecte la vie des personnes qui en sont atteintes, mais aussi celles de leurs familles, de leurs proches et de leurs communautés. En tant que première chaîne de burgers au Canada, A&W et ses franchisés sont fiers d'offrir leur aide aux collectivités d'ici.

Depuis le début de sa collaboration avec SP Canada, en 2008, A&W a récolté plus de 23 millions de dollars pour venir en aide aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Les fonds récoltés dans le cadre du Rendez-vous A&W pour stopper la SP sont redirigés vers le réseau de connaissances sur la SP et les groupes d'entraide et de soutien de SP Canada. Ils servent également à financer des recherches de pointe sur la sclérose en plaques, qui permettent de mieux comprendre la maladie, de ralentir sa progression et de développer de nouveaux traitements et méthodes de dépistage précoce pour prévenir son apparition chez les générations futures.

« Avec un nouveau cas diagnostiqué toutes les deux heures environ, la sclérose en plaques touche les familles et les collectivités partout au pays », explique Dre Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de SP Canada. « Depuis presque vingt ans, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a eu un impact incroyable sur la vie des Canadiens et Canadiennes touchés par la sclérose en plaques. Ce sont des partenaires profondément engagés comme A&W qui nous aident à développer des programmes essentiels de soutien et de bien-être, et à faire progresser des recherches qui changent la façon dont on comprend et traite la maladie, et qui nous aident à restaurer des fonctions perdues et à prévenir de nouveaux cas ».

Bien qu'il existe toutes sortes de façons de soutenir une cause comme celle de la sclérose en plaques, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP est certainement la manière la plus simple et délicieuse de faire une bonne action.

« Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP est née d'une initiative locale lancée par l'un de nos franchisés, qui, grâce au soutien de nos invités, est depuis devenue un magnifique symbole d'entraide et de fierté nationale », affirme Susan Senecal, cheffe de la direction des Services Alimentaires A&W du Canada Inc. « Au cours de ces 18 années de partenariat, les franchisés et les gens d'ici nous ont montré à quel point se rassembler autour d'un repas peut créer une énorme différence. Nous sommes extrêmement reconnaissants de leur soutien, qui nous permet en retour de nous impliquer dans nos communautés. Nous avons très hâte d'accueillir, le 20 août, toutes les personnes qui auront l'appétit de soutenir une grande cause! »

À partir d'aujourd'hui, il est possible de faire un don à SP Canada en arrondissant le montant de son addition chez A&W, en faisant un don en restaurant ou en utilisant l'appli A&W, Uber Eats, SkipTheDishes, DoorDash ou en ligne sur rendezvoussp.ca.

Susan Senecal ou un ambassadeur ou une ambassadrice de SP Canada sont disponibles pour des entrevues. Écrivez à [email protected] pour planifier une entrevue.

À propos de A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, détenue et exploitée à 100 % par des Canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. Nous croyons qu'il est possible de créer une différence en posant de petits gestes simples pour les gens et pour la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf nourri à l'herbe, de promouvoir les contenants réutilisables ou de recueillir des fonds pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques, nous nous efforçons de générer des retombées positives dans toutes les collectivités du Canada où nous sommes présents. Fiers créateurs des meilleurs burgers au pays, nous servons la population d'un océan à l'autre dans plus de 1 100 restaurants. Pour en savoir plus, visitez le site aw.ca.

À propos de SP Canada

À SP Canada, la vision qui nous inspire est celle d'un monde sans sclérose en plaques. Nous concentrons tous nos efforts sur la prestation de services de soutien, la défense des droits et des intérêts, ainsi que la recherche dont les retombées auront une incidence positive sur la vie des personnes atteintes de SP ou ayant à composer avec cette maladie. Depuis plus de 75 ans, notre organisme constitue pour la collectivité de la SP une source fiable de programmes, de ressources et de services destinés à aider les gens touchés par la SP dans leur cheminement aux côtés de cette maladie. Nous préconisons la mise en œuvre de politiques et de systèmes améliorés grâce auxquels les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP pourront bénéficier d'un meilleur soutien. Nous investissons dans des travaux de recherche susceptibles de changer des vies - axés sur l'amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l'enrayement de la progression de la SP. Pour obtenir plus d'information, visitez le spcanada.ca.

À propos de la sclérose en plaques (SP)

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés au monde : en moyenne, 12 Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic chaque jour, c'est-à-dire un nouveau cas toutes les deux heures. La SP est une maladie neurologique qui touche le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La plupart des diagnostics sont posés entre 20 et 49 ans. Il s'agit d'un processus pathologique continu qui évolue en plusieurs phases au fil du temps : chaque personne l'expérimente de manière unique, avec des symptômes, une gravité et une réponse au traitement variables. La nature imprévisible, épisodique et progressive de la SP rend difficile le maintien d'une bonne qualité de vie.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc. (marketing & PR)

Renseignements : Jacky Le, [email protected], Rethink Communications LP