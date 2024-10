TORONTO, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, CIBC Mellon a annoncé qu'elle collabore avec Microsoft pour organiser une vitrine d'innovation technologique le 5 novembre 2024 au siège social de Microsoft Canada à Toronto. La collaboration entre ces deux sociétés souligne leur engagement commun à favoriser l'innovation dans le secteur des services financiers, en réunissant l'expertise et la technologie de pointe pour répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs institutionnels.

Cet événement devrait réunir plus de 200 promoteurs de régimes de retraite canadiens, gestionnaires d'actifs, banques, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations, entreprises innovatrices en matière de technologies financières (fintechs), sociétés de données et partenaires de mise en œuvre des technologies de premier plan, afin d'explorer les possibilités pratiques et les solutions de pointe qui contribueront à façonner l'avenir des services financiers.

Les participants auront l'occasion d'assister à des démonstrations en direct et de découvrir les dernières solutions technologiques de CIBC Mellon, de Microsoft, d'investisseurs institutionnels de premier plan et de sociétés technologiques. Ces démonstrations offriront aux investisseurs institutionnels des occasions pratiques d'apporter une valeur novatrice et tangible à leur organisation. Ces discussions mettront en lumière des investisseurs institutionnels de premier plan et des partenaires du secteur des fintechs qui présenteront des exemples concrets sur la façon dont ils tirent parti des solutions de technologies financières pour relever les principaux défis du secteur.

L'événement comprendra une série de « conférences technologiques », des présentations et des tables rondes informelles ainsi qu'une vitrine technologique.

Pour en savoir plus ou pour s'inscrire à l'événement, les investisseurs institutionnels doivent communiquer avec leur directeur des relations de CIBC Mellon ou leur personne-ressource au sein de Microsoft Canada Financial Services. Les parties intéressées peuvent également en faire la demande en remplissant ce court formulaire d'inscription . [draft note - link to come]

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 juin 2024, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 800 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 30 juin 2024, avait 49 500 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications d'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon