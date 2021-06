TORONTO, le 3 juin 2021 /CNW/ - Le 5 juin est la Journée internationale des sentiers, une célébration annuelle et mondiale des sentiers et du mode de vie sain qu'ils favorisent! Êtes-vous à la recherche de sites à visiter? La Fiducie du patrimoine ontarien conserve et protège des centaines de sites du patrimoine naturel à l'échelle de la province, dont un bon nombre peuvent être appréciés par l'intermédiaire des réseaux de sentiers accessibles au public. Consultez la liste des sites du patrimoine naturel de la Fiducie pour trouver un site près chez de vous : heritagetrust.on.ca/naturel.

« Le bien-être des Ontariens est crucial au cours de la période difficile que nous traversons, et passer du temps dans la nature peut offrir de nombreux avantages pour la santé physique et mentale, déclare John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. C'est pourquoi nous sommes heureux de travailler avec plus de 50 partenaires pour promouvoir et offrir au public un accès aux terres d'importance provinciale inscrites au patrimoine naturel. Qu'il s'agisse de profiter de la topographie diversifiée du sentier Bruce, qui s'étend de Niagara à Tobermory, d'observer les oiseaux dans la zone naturelle du ruisseau Fleetwood à Kawartha Lakes ou d'explorer la plage de l'île Great Manitou près de North Bay, nous encourageons tout le monde à faire preuve de prudence et à explorer à l'échelle locale ».

La Journée internationale des sentiers est également l'occasion de reconnaître l'importance de l'environnement naturel de la province. Les biens du patrimoine naturel de la Fiducie protègent des zones qui procurent un habitat à de nombreuses espèces en péril et améliorent notre bien-être et notre qualité de vie. Nous rappelons aux visiteurs de rester sur les sentiers désignés afin de réduire l'impact de leurs empreintes et de contribuer à préserver les habitats importants ou les formations géologiques fragiles.

À mesure que les Ontariens partent explorer les grands espaces, la Fiducie encourage tout le monde à se référer aux règles d'étiquette sur les sentiers et en randonnée pour une visite en toute sécurité. Observez les protocoles de santé publique et de sécurité liés à la COVID-19, en respectant la distanciation physique et en restant près de chez vous.

Voici des conseils avant de vous rendre sur un site :

Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte du virus, veuillez rester chez vous et remettre votre randonnée à une date ultérieure.

Consultez le site Internet des autorités sanitaires locales pour vous assurer que vous observez les protocoles qui s'appliquent et pour connaître les restrictions de déplacement actuellement en vigueur.

Vérifiez les heures d'ouverture d'un site et si une réservation est nécessaire. Les sites populaires, comme les badlands de Cheltenham , exigent une réservation à l'avance et une réservation de stationnement.

À quoi pouvez-vous vous attendre de votre visite?

Apportez vos propres désinfectants pour les mains et de l'eau potable, puisque les installations publiques pour le lavage des mains ou l'eau potable peuvent être temporairement fermées ou limitées.

Respectez les règles d'étiquette sur les sentiers, notamment en restant sur les sentiers balisés et désignés lorsqu'ils sont accessibles et en respectant une distanciation physique d'au moins deux mètres avec les autres randonneurs.

Certains sentiers ou sites naturels peuvent être entièrement fermés ou partiellement fermés pour des raisons de santé et de sécurité publiques ou pour protéger un environnement très fragile. Veuillez respecter les fermetures et ne pas aller aux endroits interdits.

Les directives en matière de sécurité et les règles d'étiquette sur les sentiers liées à la COVID-19 se trouvent sur les sites Ontario Trails et Bruce Trail Conservancy. Pour obtenir les renseignements les plus récents du gouvernement de l'Ontario sur la COVID-19, veuillez consulter le site ontario.ca/coronavirus.

Chaque année, la Fiducie prône un thème d'interprétation pour orienter son travail. Cette année, l'accent est mis sur l'importance de l'environnement. La pandémie de COVID-19 a considérablement accru la fréquentation des zones naturelles et des réseaux de sentiers magnifiques de l'Ontario. Comme de plus en plus de gens visitent ces endroits exceptionnels, il faut travailler davantage à l'entretien des sites afin qu'ils puissent être appréciés aujourd'hui et à l'avenir. Aidez la Fiducie à poursuivre son travail de conservation - faites un don : heritagetrust.on.ca/dons.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont conservés, valorisés et partagés pour les générations actuelles et futures.

