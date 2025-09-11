LAVAL, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) annonce la tenue de sa Journée annuelle à 1 $ le samedi 27 septembre prochain. Le passage unitaire sera au tarif de 1 $ toute la journée sur l'ensemble du réseau régulier d'autobus lavallois. Le déplacement est payable seulement à bord des autobus par carte de débit ou de crédit, ou en argent comptant.

Le 27 septembre, explorez Laval en bus pour seulement 1 $! (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

La 9e édition de la Journée à 1 $ se déroulera un samedi, une première depuis le lancement de l'initiative en 2015, et coïncide avec la Journée mondiale du tourisme. Profitez de l'occasion pour découvrir ou redécouvrir Laval et ses attraits, entre découvertes culturelles, escapades en plein air, expériences agroalimentaires et sorties au cœur du centre-ville. Découvrez une panoplie de trajets-découvertes sur notre site Web. Rappelons que le transport collectif est toujours gratuit pour les enfants de 11 ans ou moins lorsqu'une personne de 14 ans ou plus les accompagne avec un titre de transport valide.

« La Journée à 1 $ représente une initiative concrète pour promouvoir la mobilité durable. Dans un contexte marqué par le retour de la congestion routière et l'urgence climatique, elle offre une solution économique à celles et ceux qui veulent expérimenter le transport collectif. Privilégier l'autobus constitue un geste responsable, qui contribue significativement à la réduction des gaz à effet de serre. » affirme Josée Roy, directrice générale de la STL.

En 2024, une hausse de près de 1 000 déplacements a été enregistrée dans le cadre de l'initiative.

Notons que le Défi sans auto solo se déroule également tout le mois de septembre et invite les entreprises et leur personnel à utiliser des moyens de transport durables. La STL est fière de participer à cette initiative en encourageant ses employé•es à réduire leur empreinte carbone.

Le 27 septembre, toutes les raisons sont bonnes pour prendre le bus à Laval!

