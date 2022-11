MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Le Samedi PME s'ajoute aux autres événements de magasinage annuels importants de cette semaine : le Vendredi fou et le Cyberlundi. Organisé le 26 novembre par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et American Express, le Samedi PME vise à encourager l'achat local durant la période du magasinage des Fêtes.

« Les PME contribuent de manière importante à nos communautés. En achetant chez elles, les consommateurs posent à leur tour un geste essentiel pour la prospérité de leur quartier et l'économie du pays. Le 26 novembre et durant tout le temps des Fêtes, nous invitons la population à acheter local pour faire en sorte que chaque dollar dépensé soutienne nos communautés », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Selon un sondage récent, 38 % des détaillants membres de la FCEI comptent offrir des rabais à leurs clients ou organiser une vente spéciale cette fin de semaine. En plus des aubaines offertes lors du Samedi PME en prévision des Fêtes, les consommateurs ont plusieurs autres bonnes raisons d'acheter local :

Favoriser le dynamisme et la prospérité de leur communauté. Encourager l'emploi local : les PME emploient la moitié de la main-d'œuvre du secteur privé au pays, selon Statistique Canada. Appuyer des causes locales : 2 petits commerçants sur 3 donnent du temps et de l'argent à des organismes de bienfaisance locaux. Garder l'argent dans leur communauté : 69 % des petits commerçants achètent des produits et services d'autres entreprises locales. Aider quelqu'un à réaliser son rêve.

Détails de l'événement :

Samedi PME : Initiative annuelle visant à encourager la population à magasiner dans les entreprises locales avant les Fêtes

Date : Samedi 26 novembre 2022

Lieu : Partout au Canada

En visitant le site JechoisisPME.ca , les consommateurs et les propriétaires d'entreprise qui souhaitent célébrer le Samedi PME pourront télécharger gratuitement des outils et des ressources pour promouvoir leur entreprise, dont des affiches et des images numériques.

Méthodologie

Sondage FCEI Votre Voix - Novembre 2022 : Ce sondage a été effectué en ligne auprès de 2 024 membres FCEI du 10 au 16 novembre 2022. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,2 %, 19 fois sur 20.

Samedi PMEMD

Le Samedi PMEMD est organisé par la FCEI et American Express, avec le soutien de Postes Canada. Cette initiative permet d'encourager l'achat local et d'offrir aux propriétaires de PME du matériel et d'autres ressources pour promouvoir leur entreprise.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234| Cell. : 514 817-0228, [email protected]