Le 21e Radiothon annuel Pour la santé des enfants de l'Hôpital de Montréal pour enfants a permis d'amasser 1 363 250 $ pour les enfants gravement malades et les femmes ayant une grossesse à risque!

Nous remercions chaleureusement les stations de radio de Bell Média CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97.7, TSN Radio 690 et CTV News Montreal pour leur soutien indéfectible à aider les enfants gravement malades à retrouver leur énergie, leur espièglerie et même leur petit côté tannant.

MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - La journée d'hier a été riche en émotions au Children, alors que des enfants et des familles ont partagé des témoignages de soins, de compassion, de perte et de rétablissement dans le cadre du 21e Radiothon annuel Pour la santé des enfants. Les animateurs des émissions du matin et du soir de CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97.7 et TSN Radio 690 ont diffusé en direct du Children, tout comme la présentatrice de la météo de CTV News Montreal. Juste avant que l'horloge ne sonne 19 h, Agathe, quatre ans, porte-parole du Radiothon et née à 26 semaines de gestation, a annoncé que le Radiothon avait recueilli la somme exceptionnelle de 1 363 250 $.

Présentation du chèque du Radiothon pour la santé des enfants pour l'Hôpital de Montréal pour enfants : (gauche à droite) Aaron Rand (CJAD 800), Agathe (jeune patient), Charlie (Virgin 95.9), Bilal Butt (CHOM 97 7) et Kim Fraser, Vice-présidente Marketing, communications et relations avec la communauté de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Depuis son lancement en 2004, le Radiothon Pour la santé des enfants a permis de recueillir plus de 31 millions de dollars, aidant les enfants les plus malades du Québec à faire face à des problèmes de santé chroniques ou aigus et soutenant les femmes ayant des grossesses à risque. Au cours de la dernière année, votre don a permis au Children de :

Réaliser 6 520 interventions chirurgicales qui sauvent ou transforment des vies.

Soigner 71 799 enfants gravement malades ou blessés s'étant présentés au service des urgences.

Traiter 195 064 enfants dans les cliniques externes.

Soutenir 8 505 enfants et adolescents souffrant de problèmes de santé mentale.

Prendre en charge 2 654 femmes tout au long de leur grossesse à haut risque et mettre au monde leur bébé.

Votre soutien est essentiel à notre réussite!

« Les enfants en bonne santé ont la liberté de courir, de jouer et de rêver sans limites. Mais pour les enfants malades, chaque jour peut être une bataille contre la douleur, la fatigue et l'incertitude. Vos dons permettent à ces patients courageux de recevoir les soins dont ils ont besoin pour retrouver leur enfance et envisager un avenir meilleur », a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Votre don transforme les soins en permettant à ces enfants courageux de retrouver leur énergie et même de redevenir tannants de temps en temps. Et c'est bien, parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Et grâce à vous, l'Hôpital permet à tous les enfants et adolescents du Québec d'être en aussi bonne santé que possible ».

Les contributions au Radiothon sont destinées au Fonds Pour la santé des enfants de La Fondation du Children. Ce fonds répond aux besoins les plus urgents de l'Hôpital, tels que l'acquisition d'équipements médicaux et chirurgicaux, le financement de recherches innovantes, ainsi que le soutien d'un large éventail de programmes et de services de soins aux patients.

Nous sommes profondément reconnaissants à nos commanditaires du Radiothon Pour la santé des enfants. Merci aux stations de radio de Bell Média et à CTV news ainsi qu'à notre partenaire du centre d'appels Dormez-vous, notre partenaire du défi Agissons ensemble : La Fondation Tenaquip,et à nos commanditaires des Heures des miracles : AtkinsRéalis, CN, Goldwater, Dubé, Otsuka Canada Pharmaceutique et Rio Tinto.

Présentation de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children)

La mission de La Fondation du Children est d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, et le Programme en santé de l'enfant et en développement humain (SEDH) de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche au Canada. Notre principale initiative de collecte de fonds, la campagne « Panser autrement » vise à recueillir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à faire avancer des projets révolutionnaires dans le domaine des soins pédiatriques et materno-fœtaux qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à « Panser autrement ». Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 700 millions de dollars, ce qui a permis à des enfants malades du Québec et du monde entier de se remettre sur pied et de retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Visitez fondationduchildren.com pour plus d'information.

