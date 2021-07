Le 21 juillet, Tim Hortons célèbre le 30e anniversaire du Jour des camps. Depuis ses débuts, cette campagne a permis de recueillir plus de 212 millions de dollars en soutien aux jeunes défavorisés.

Grâce aux 212 millions de dollars récoltés depuis les débuts du Jour des camps, la Fondation a pu offrir un programme éducatif pluriannuel à plus de 300 000 jeunes âgés de 12 à 16 ans dans ses camps et via son programme de Cyber-Camp. Le modèle d'apprentissage mis de l'avant est fondé spécifiquement sur les forces et les besoins uniques des campeurs. Ceux-ci acquièrent des compétences de vie comme le leadership, la persévérance et le sens des responsabilités, ainsi que les moyens d'élargir leurs perspectives.

La Fondation investit dans les jeunes issus des diverses communautés où la chaîne Tim Hortons est présente par le biais de ses sept camps répartis en Amérique du Nord, qui offrent des programmes estivaux et scolaires durant l'année, et de son Cyber-Camp, créé l'an dernier.

Un mouvement communautaire initié par les propriétaires de restaurant et alimenté par nos invités

Le tout a commencé par une campagne de financement organisée par les propriétaires de restaurant Tim Hortons du Canada atlantique, qui ont décidé de verser la totalité des recettes des ventes de café d'une journée pour soutenir les jeunes de leur communauté. En 1991, la campagne est devenue nationale et a pris le nom de « Jour des camps du Canada ». Au fil des trois dernières décennies, le Jour des camps est devenu l'une des journées les plus importantes de l'année chez Tim Hortons.

« Nous sommes très fiers que nos invités et les propriétaires de restaurant Tim Hortons, par leur générosité et leur soutien, aident notre Fondation à changer la vie de milliers de jeunes partout au pays », se réjouit le président de Tim Hortons, Axel Schwan. « C'est extraordinaire que le Jour des camps ait permis de récolter plus de 212 millions de dollars depuis sa création, et nous avons hâte d'accueillir les gens dans nos restaurants le 21 juillet afin que la campagne de cette année soit la meilleure à ce jour. »

Soutenir les jeunes au moment où ils en ont le plus besoin

L'été dernier, en constatant que les jeunes qui participent à ses programmes seraient touchés de façon disproportionnée par la pandémie, la Fondation a créé le Cyber-Camp Tim Hortons, une expérience numérique novatrice qui s'inspire de ses camps en personne pour soutenir les jeunes en ligne. Le Cyber-Camp Tim Hortons est de retour cette année dans une version améliorée; les participants se voient offrir un environnement positif et stimulant, ainsi que toutes les ressources pour pouvoir participer depuis la maison.

« Nos campeurs nous donnent une leçon d'inspiration et d'humilité », confie le président de la Fondation, Graham Oliver. « Malgré les difficultés importantes auxquelles ils sont confrontés, ils font preuve de persévérance et de courage, et développent des compétences qui leur serviront pendant toute leur vie. Je suis fier de dire que les Camps Tim Hortons les accompagnent depuis 30 ans. »

Une campagne du Jour des camps en chanson

Tim Hortons a lancé une campagne de promotion du Jour des camps mettant en vedette des campeurs qui confient comment leurs expériences au camp leur ont permis de développer leur confiance, leur courage et leur persévérance. Écrit et chanté par des campeurs actuels et d'anciens campeurs des Camps Tim Hortons, l'hymne « C'est pas un jeu d'enfants » est aussi disponible sur les plateformes de diffusion continue. Les recettes nettes seront versées à la Fondation.

Les invités des restaurants Tim Hortons peuvent contribuer au Jour des camps de différentes façons cette année :

Vous pouvez passer une commande de café chaud ou de TimGlacé en restaurant ou sur notre appli, et venir la chercher sur place ou la faire livrer le 21 juillet





Le 21 juillet, les recettes des ventes de contenants Tim à la 12 (qui comprend 12 cafés de petit format, des gobelets, des godets de produits laitiers et des édulcorants) seront aussi versées à la Fondation. Vous pouvez remplir un formulaire de précommande de Tim à la 12 en restaurant, afin de soutenir le Jour des camps avec vos collègues ou vos proches





À compter du 7 juillet, vous pouvez faire un don de 2 $ pour obtenir un bracelet inspirant du Jour des camps offert en quatre couleurs vives; la totalité des recettes nettes sera versée aux Camps Tim Hortons





Arrondissez le montant de votre commande au dollar supérieur en restaurant ou sur l'appli Tim Hortons; la totalité de la différence sera versée aux Camps de la Fondation Tim Hortons





Vous pouvez faire un don unique ou mensuel en ligne en tout temps au www.CampsTimHortons.com.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons

Les Camps de la Fondation Tim Hortons®, organisme à but non lucratif, ont été fondés en 1974 afin d'aider les jeunes à élargir leur champ de possibilités. Véritables chefs de file dans le développement des jeunes, les Camps de la Fondation Tim Hortons accueillent des participants de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu et à une période déterminante de leur vie, pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Ils offrent un programme de camps pluriannuel permettant à ces jeunes de développer leur leadership, leur persévérance et leur sens des responsabilités, afin de les amener à croire en leur potentiel. Durant l'année, au moyen de programmes estivaux et scolaires dans ses sept emplacements en Amérique du Nord, l'organisme appuie les jeunes afin qu'à leur retour à la maison, ils puissent poursuivre des études postsecondaires, réussir au travail et contribuer positivement à leur communauté. À ce jour, plus de 300 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais ni pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus sur les Camps de la Fondation Tim Hortons®, veuillez consulter le CampsTimHortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: veuillez nous contacter à : [email protected]

Liens connexes

http://www.timhortons.com