Le 1er juillet s'annonce catastrophique pour des centaines de ménages au Québec, s'inquiète la libérale Virginie Dufour

QUÉBEC, le 29 juin 2024 /CNW/ - L'inaction du gouvernement caquiste laissera des centaines de Québécois sans logement, dénonce Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, à quelques jours seulement du 1er juillet.

Un peu plus d'une semaine après avoir présenté un bouquet de mesures fortes pour lutter contre la crise en habitation, la députée libérale des Mille-Îles n'hésite pas à pointer du doigt la CAQ qui est complètement invisible et qui espère que tout se règlera comme par magie.

À l'aube du grand jour du déménagement au Québec, Mme Dufour se dit extrêmement préoccupée par la situation des ménages à la recherche d'un logis, et plus particulièrement les plus vulnérables qui risquent de se retrouver à la rue, faute de logements sociaux.

Elle rappelle d'ailleurs ses trois mesures proposées pour augmenter l'offre dans ce secteur :

Lancer une stratégie de Parc locatif hors marché 2025-2035 pour passer de 8% à 12% de logements hors marché par rapport à l'offre locative, d'ici 2035 et , ultimement atteindre 20%, en 2050; Relancer le programme AccèsLogis, adéquatement financé, qui avait fait ses preuves et qui a été remplacé par le famélique programme caquiste du PHAQ qui ne répond pas aux demandes du logement social; Rehausser les loyers maximums admissibles, au Programme de supplément au loyer, qui ne répondent plus à la nouvelle réalité du marché.

« À chaque année, c'est le même scénario qui se répète. Un gouvernement de la CAQ qui vit dans un pays de licornes et qui se ferme les yeux en souhaitant que tous se dénichent un logement comme par magie. L'an dernier, ce sont plus de 500 ménages québécois qui se sont retrouvés sans toit, le 1er juillet. Malgré tout, la CAQ refuse de prendre action et fait la sourde oreille à nos propositions constructives. Ce sont encore les Québécois qui feront les frais de l'entêtement du gouvernement caquiste. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

