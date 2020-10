À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre, les Canadiens peuvent participer au plus grand événement de jumelage de dons de nourriture d'une journée au pays au profit de Banques alimentaires Canada en achetant certains produits Kraft Heinz

TORONTO, le 16 Oct. 2020 /CNW/ - Le 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation, tout Canadien peut se joindre à la lutte contre l'insécurité alimentaire en achetant un produit Kraft Heinz participant dans son épicerie locale, qui sera ensuite jumelé à un don à Banques alimentaires Canada. Les produits participants comprennent tout beurre d'arachide Kraft, fromage à la crème Philadelphia, vinaigrettes Kraft, repas Kraft Dinner, sauce pour pâtes Classico, café Maxwell House ou ketchup Heinz.

Cette nouvelle initiative de Kraft Heinz Canada soutiendra Banques alimentaires Canada par un programme de dons de produits d'une valeur de 20 millions de $ sur cinq 5 ans qui permettra d'apporter des repas aux 4,4 millions de Canadiens touchés par l'insécurité alimentaire dans tout le pays. La portée et l'effort de don dans le cadre de la Journée Garde-manger Kraft Heinz en font le plus important événement d'une journée de jumelage des dons au profit de Banques alimentaires Canada





« Personne ne devrait jamais avoir à se demander d'où viendra son prochain repas », a déclaré Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada. « C'est pourquoi notre engagement auprès de Banques alimentaires Canada est si important. Aujourd'hui, un ménage canadien sur huit est confronté à l'insécurité alimentaire. C'est un problème qui nous concerne tous et, en tant que plus grande entreprise alimentaire du Canada, nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'aider. »

Le Projet Garde-manger de Kraft Heinz marque un autre chapitre dans la longue histoire du soutien de Kraft Heinz aux banques alimentaires au Canada. La compagnie a récemment fait don d'un million de repas à Banques alimentaires Canada et de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour les personnes travaillant en première ligne dans les banques alimentaires canadiennes. Cet engagement indispensable a permis de garantir que les Canadiens dans le besoin aient de la nourriture sur leur table pendant la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Kraft Heinz Canada un partenaire de longue date », déclare Chris Hatch, directeur général de Banques alimentaires Canada. « L'engagement de la Journée Garde-manger Kraft Heinz fait de cette entreprise notre plus grand partenaire du secteur des biens de consommation emballés et ce don nous aidera grandement à fournir une aide alimentaire vitale aux Canadiens dans le besoin. »

Banques alimentaires Canada soutient un vaste réseau d'un océan à l'autre, travaillant en collaboration non seulement pour soulager la faim aujourd'hui, mais aussi pour prévenir la faim demain.

Banques alimentaires Canada et Kraft Heinz Canada encouragent les personnes faisant des achats en magasin durant la Journée Garde-manger Kraft Heinz à respecter les consignes de distanciation physique et à porter un masque à tout moment.

Les Canadiens peuvent également participer depuis leur domicile en utilisant le mot-clic #KHPantryDay et en se connectant au programme sur Facebook, Twitter ou Instagram à @KHPantryDay.

Pour plus de renseignements sur le programme, y compris une liste complète des produits et des détaillants participants, veuillez consulter le site de la Journée Garde-manger Kraft Heinz.

Kraft Heinz Canada est la principale entreprise d'aliments et de boissons du pays et est une filiale de la Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). Les produits Kraft Heinz Canada sont présents dans plus de 97 % des foyers canadiens. Nos initiatives Place aux jeux Kraft Heinz et Kraft Hockeyville ont investi plus de 7,7 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de jeu et les installations sportives dans 187 communautés partout au Canada. Nous nous associons également aux banques alimentaires pour accroître la distribution de nourriture et l'accès aux aliments frais dans le système canadien de banques alimentaires d'urgence.

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir celle de demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada d'un océan à l'autre. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires se regroupent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui - l'année dernière - ont effectué 1,1 million de visites à ces organismes en un mois seulement, selon notre rapport Bilan-Faim. Au cours des dix dernières années, notre système a fourni et partagé plus de 1,4 milliards de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 70 millions de dollars de financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer les capacités locales - tout en plaidant pour la réduction du besoin de banques alimentaires.

